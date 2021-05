Jimmy Rich est mort – L’assistant de Robert Downey Jr décède à 52 ans alors que la star de Marvel rend hommage après un accident de voiture mortel

L’assistant de ROBERT Downey Jr, Jimmy Rich, est décédé à l’âge de 52 ans des suites d’un accident de voiture mortel.

L’homme de 56 ans merveille L’acteur a déclaré que son ami et co-star était décédé vers 20 heures mercredi.

Jimmy Rich est décédé à l'âge de 52 ans à la suite d'un accident de voiture mortel mercredi, a confirmé la star d'Iron Man, Robert Downey Jr.

Dans un post Instagram émouvant, Downey Jr a déclaré: «Ce ne sont pas des nouvelles. C’est une tragédie terrible et choquante.

«Jimmy Rich a eu un accident de voiture mortel vers 20 heures hier.

Il a poursuivi: «C’était un frère, mon bras droit, un oncle pour nos enfants et aimé de tous ceux qui ont fait l’expérience de son caractère et de son esprit singuliers.

L’acteur de Marvel a rendu hommage à Jimmy pour l’avoir aidé à rester sans drogue depuis 2003.

«Nos pensées vont à sa famille, à ses amis, à ses collègues et à tous les fans qui l’ont connu comme l’homme qui a soutenu chaque étape de mon rétablissement, de ma vie et de ma carrière.»

Downey Jr a confirmé le décès de Rich dans une déclaration sur Instagram

Downey Jr a crédité Rich pour l'avoir aidé à rester sans drogue depuis 2003

La co-star de Marvel, Chris Evans, connu pour son rôle dans Captain America, a déclaré que Rich avait laissé une impression « indélébile » sur tous ceux qu'il rencontrait

Les hommages ont afflué des co-stars de Rich’s Marvel et des acteurs hollywoodiens après l’annonce de sa mort.

Chris Evans, qui est surtout connu pour son rôle dans Captain America, a déclaré: «Je n’ai pas les mots. Jimmy Rich ne ressemblait à personne d’autre. Il a laissé une impression indélébile sur tous ceux qu’il a rencontrés.

«Personne de plus que mon frère @robertdowneyjr Ils étaient inséparables.»

Exhortant les fans de Marvel à contacter Downey, il a déclaré: «J’envoie tout mon amour aux amis et à la famille de Jimmy.

«Assurez-vous de bien serrer vos proches dans vos bras et prenez le temps aujourd’hui de montrer à Downey combien de personnes l’aiment et sont là pour lui pendant cette période incroyablement sombre.





Et, Jeremy Renner, connu pour jouer Thor, a déclaré: «Wow. Frère. Quelle perte dévastatrice.

L’acteur hollywoodien Jack Black, connu pour ses apparitions dans The Holiday and School of Rock, a posté: «Heartbroken. Un homme si bon.

Selon sa page IMDB, Rich a d’abord été l’assistant de Downey Jr dans le film comique de 2003 The Singing Detective alors qu’ils travaillaient ensemble sur plus de 20 films, dont Iron Man et Avengers: Fin de partie.