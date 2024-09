Jimmy O. Yang est le numéro 1 sur la liste d’appel avec « Interior Chinatown »

Pour se préparer à son rôle d’Américain d’origine asiatique négligé dans « Interior Chinatown », Jimmy O. Yang a acheté une Toyota Corolla d’occasion à 1 500 $ et l’a conduite dans Los Angeles.

C’était, pour le dire gentiment, un citron : la portière côté conducteur ne fonctionnait pas. Il n’y avait pas de vitres électriques. Les freins étaient tellement abîmés qu’un jour, il a eu du mal à s’arrêter à temps et a percuté une Tesla dont le propriétaire était furieux – jusqu’à ce qu’il reconnaisse Yang et lui demande de participer à l’une de ses émissions.

Mais la rencontre la plus révélatrice, a déclaré Yang lors d’un récent Zoom depuis son domicile de Los Feliz, a eu lieu lorsqu’il s’est arrêté devant la porte du studio et que le garde de service a refusé de le laisser entrer sur le terrain.

« J’étais le numéro 1 sur la liste d’appel et elle ne m’accordait aucune attention. Elle me disait : « Gare-toi, appelle celui qui t’a fait venir. Si tu ne peux pas, tu dois partir » — elle était très impolie avec moi parce que j’étais dans cette voiture », se souvient l’acteur, écrivain et comédien.

Pour préparer son rôle dans « Interior Chinatown », Jimmy O. Yang a acheté une Toyota Corolla à 1 500 $ et l’a conduite jusqu’au studio, où un gardien lui a refusé l’entrée. (Annie Noelker / Pour le Times)

Cette expérience a permis à Yang de comprendre la façon dont les gens ont tendance à rejeter les Américains d’origine asiatique, en particulier ceux qui vivent en marge de la société. « C’est triste, et cela a influencé beaucoup de mes décisions dans la série », a-t-il déclaré.

Dans la série surréaliste « Interior Chinatown », que Yang décrit avec justesse comme « la rencontre entre « La Quatrième Dimension » et « Law & Order », Yang incarne Willis Wu, un serveur dans un restaurant chinois miteux qui sert également de lieu de tournage perpétuel pour une série policière intitulée « Black & White ». Willis regrette de se sentir comme « un acteur de second plan dans l’histoire de quelqu’un d’autre » et rêve d’être sous les projecteurs, « mais c’est difficile si vous me ressemblez », dit-il. Puis il est témoin d’un crime et se retrouve soudain propulsé au centre de l’histoire. Diffusée en première le 19 novembre sur Hulu, la série de 10 épisodes a été créée par Charles Yu et adaptée de son roman du même nom, lauréat du National Book Award, une parodie émouvante et inventive des stéréotypes asiatiques dans la culture populaire.

Le parcours de Willis « est une véritable métaphore de l’expérience des Américains d’origine asiatique », a déclaré Yang, « parce que nous sommes la minorité modèle, mais en même temps, nous sommes invisibles. Les gens parlent des Noirs et des Blancs, mais où sommes-nous ? On ne nous voit tout simplement pas pour ce que nous sommes. » Il cite l’exemple d’un animateur de télévision britannique qui a déclaré : s’est approché de Lisa Su le PDG milliardaire d’Advanced Micro Devices, pour une interview et lui a demandé si elle parlait anglais. « Il a simplement supposé qu’elle était étrangère. »

« Interior Chinatown » représente un rôle dramatique décisif pour Yang, qui est peut-être mieux connu pour son rôle de Jian-Yang, un développeur d’applications chinois discrètement menaçant dans la comédie de HBO « Silicon Valley », et pour des émissions de stand-up comme « Good Deal » et « Guess How Much ? » de Prime Video.

C’est aussi un projet profondément personnel qui présente des parallèles frappants avec sa propre histoire de vie, en tant qu’immigrant qui a quitté Hong Kong pour les États-Unis alors qu’il était adolescent et a passé des années à travailler dur dans des petits rôles – « Chinese Teenager #1 », « Person in Line » – jusqu’à ce qu’il atteigne le statut d’acteur principal.

Jimmy O. Yang dans le rôle de Willis Wu dans « Interior Chinatown » de Hulu. (Mike Taing / Disney)

« Sur le plan émotionnel, j’ai toujours eu un lien avec Willis », a déclaré Yang. « En même temps, je pense que c’est une histoire universelle. Je n’ai jamais eu l’impression de m’intégrer, pas seulement parce que je suis asiatique – c’est en partie dû à cela – mais aussi parce que j’ai grandi dans une famille assez traditionnelle qui voulait que j’obtienne un vrai travail et que je voulais être artiste. »

Yang a déménagé à Los Angeles à l’âge de 13 ans – un âge délicat pour n’importe qui, et encore moins pour un jeune transplanté qui maîtrise mal la langue. Le choc culturel a été intense.

« Je ne savais pas ce qu’était un Super Bowl », a-t-il déclaré.

Dans les vestiaires de l’école, on se moquait de lui parce qu’il portait un caleçon moulant au lieu d’un boxer. Ses camarades étaient capables de faire des dunks au basket et portaient des moustaches. Il était en huitième année mais venait à peine d’atteindre la puberté. « Mon objectif était simplement de m’assimiler pour ne pas être la cible de moqueries », se souvient Yang.

En utilisant une fausse adresse, Yang s’inscrit au lycée de Beverly Hills. (Sa famille déménage rapidement dans ce qu’il appelle « l’appartement le plus minable de Beverly Hills », à la limite du quartier.) Il se fait un cercle d’amis très divers et s’immerge dans la culture pop américaine, notamment BET et « Les Simpson ». Il adore le hip-hop mais ne sait pas rapper, alors Yang s’achète un logiciel appelé Fruity Loops et crée des rythmes, parfois en y incorporant son violon.

À l’époque comme aujourd’hui, il ressentait un fort besoin de création. « Quand je suis au restaurant, je plie l’emballage des baguettes et je construis un petit fort avec les assiettes et les baguettes et je fais des choses avec mes mains », dit-il.

Ses parents voulaient qu’il fasse quelque chose de concret, comme devenir comptable. « Je ne pense pas qu’ils étaient contre l’art, loin de là », a déclaré Yang. « Mon père aurait probablement aimé qu’il soit acteur ou musicien. Ce n’était tout simplement pas un vrai métier pour lui. Il voulait que je sois financièrement stable et que je ne sois pas sans abri. »

Jimmy O. Yang explique que ses parents, et surtout son père, souhaitaient qu’il ait un emploi pratique. « Il voulait que je sois financièrement stable et que je ne me retrouve pas sans abri. » (Annie Noelker / Pour le Times)

Alors que Yang se préparait à obtenir son diplôme de l’Université de Californie à San Diego et qu’il paniquait pour son avenir, il a essayé de faire du stand-up lors d’une soirée open-mic au Haha Club à North Hollywood. C’était un « moment de merde », se souvient-il. « Mon matériel était nul, mais j’étais plus à l’aise sur scène qu’en dehors. » Il a été immédiatement accroché et a commencé à y aller autant que possible. (Il a dit que les propriétaires du club l’ont toujours enregistré dans leur téléphone sous le nom de « Open Mic Jimmy »).

Le stand-up est devenu son école informelle d’écriture, de jeu et de mise en scène. « On apprend tellement de choses. Il n’y a rien de plus honnête que le rire d’un vrai public – ou plutôt son absence. »

Il a enchaîné les petits boulots, de vendeur de voitures d’occasion à DJ dans un club de strip-tease où, selon le règlement intérieur, une chanson sur trois devait être « Girls, Girls, Girls » de Mötley Crüe. Le bruit des motos qui vrombissent « me hante encore aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Yang a commencé à travailler en arrière-plan et a fini par décrocher de petits rôles parlants. Il y a eu de nombreux moments où, comme Willis dans « Interior Chinatown », il s’est rappelé à sa place dans la hiérarchie hollywoodienne. Sur le tournage de la série ABC « Agents of SHIELD », alors qu’il avait quelques lignes de dialogue dans le rôle de « Chinese Teenager #1 » mentionné ci-dessus dans un épisode se déroulant à Chinatown, il est allé chercher un soda dans un magasin de boissons et a été arrêté par un membre de l’équipe. « Elle m’a dit : « Oh, je pensais que tu étais l’un des acteurs de l’arrière-plan », parce que j’étais chinois », a-t-il déclaré.

Yang a finalement été choisi pour « Silicon Valley » dans un rôle initialement prévu pour un rôle d’invité ponctuel, mais qui est devenu un personnage régulier de la série. Dès le début, il a élevé au rang de cliché ce qui, entre des mains moins compétentes, aurait pu être considéré comme un cliché sans importance.

« Jimmy s’est rapidement révélé être un très bon acteur comique. Il comprenait la blague mais la jouait de manière très réaliste et ne semblait jamais chercher à faire de la comédie ou à être drôle », a déclaré Mike Judge, le créateur de « Silicon Valley », au Times dans un e-mail.

Yang, qui parle trois dialectes chinois (le cantonais, le shanghaïen et le mandarin), a conclu que Jian-Yang était probablement originaire de Chine continentale et qu’il parlerait probablement avec un accent mandarin. « Si vous voulez faire un accent, vous devez le faire de manière spécifique », a-t-il déclaré.

« Je me souviens avoir regardé ce film en tant que fan et m’être demandé : « Qui est-ce ? », a déclaré Yu, qui, en plus d’être romancier, est scénariste pour la télévision et a participé à des séries aussi déroutantes que « Westworld » et « Legion ». « Il y a eu beaucoup de discussions, peut-être même de controverses, à propos du personnage et de la possibilité qu’il s’inscrive dans des stéréotypes. Mais ce qui m’a marqué, c’est qu’il ressemblait à des gens que j’ai déjà entendus. »

« Silicon Valley » est aussi devenu un terrain d’entraînement pour Yang, qui a joué aux côtés d’improvisateurs chevronnés comme Zach Woods et Thomas Middleditch. « J’ai appris que si je n’écoute pas et ne fais pas attention, et que je ne pense qu’à ma prochaine réplique, je vais être perdu. C’était une grande leçon », a-t-il déclaré.

Le juge a été impressionné par la force calme que Yang a apporté à son personnage, ce qui a fait de Jian-Yang un excellent adversaire pour le reste du casting, en particulier le tonitruant Erlich Bachman (TJ Miller).[Miller] « Jimmy a toujours un peu secoué tout le monde et pouvait être vraiment autoritaire », a déclaré Judge. « Jimmy ne s’est jamais laissé atteindre, ce qui a fini par créer une belle dynamique entre eux deux, sur laquelle nous avons commencé à écrire. » À un moment donné, il a même été question d’un spin-off Erlich-Jian-Yang.

D’autres opportunités ont rapidement suivi. En 2018, Yang publié un mémoire« How to American: An Immigrant’s Guide to Disappointing Your Parents ». La même année, il a joué l’extravagant Bernard Tai dans « Crazy Rich Asians », un film qui a marqué un tournant dans la représentation asiatique à Hollywood. « J’étais généralement le seul Asiatique sur le plateau, n’est-ce pas ? Donc, avoir tout le monde aussi beau, venant du monde entier, c’était comme les Avengers asiatiques », a-t-il déclaré. « Tous ceux qui se sont rencontrés sur ce plateau sont toujours les meilleurs amis du monde. Nous nous donnons mutuellement le sentiment d’être vus.

« J’ai toujours eu un optimisme ignorant à mon égard », a déclaré Yang à propos du bilan de l’industrie du cinéma en ce qui concerne la communauté AAPI. « Si j’ai raté une audition, je n’ai jamais reproché au fait qu’ils ne cherchaient pas d’acteur asiatique. Cela ne m’a pas découragé. Mais avec le recul, nous avons eu très peu d’opportunités. Depuis « Crazy Rich Asians », je pense qu’il y a plus de possibilités. »

Le succès de Yang a rendu son père, Richard Ouyang, fier de lui, et lui a même permis de décrocher quelques contrats d’acteur, notamment dans une récente publicité automobile dans laquelle ils jouent tous les deux. « Ils disent toujours « bébé nepo ». J’aime penser qu’il est le papa nepo de cette famille. »

Jimmy O. Yang, à gauche, avec sa co-star Ronny Chieng dans « Interior Chinatown ». (Mike Taing / Disney)

Lorsque Yang a reçu l’appel pour auditionner pour « Interior Chinatown », il a immédiatement ressenti une connexion avec le rôle. « Je me suis dit : ‘Je dois l’obtenir. Cela signifie tellement pour moi’ », a-t-il déclaré.

Yu a déclaré que le roman et la série ont été inspirés par « des gens qui ont des histoires personnelles, mais qui n’ont pas la possibilité de les raconter ». Lorsqu’il a fallu choisir le casting de Willis, Yang a été un choix intéressant car il avait suivi un parcours similaire. « Honnêtement, il n’y a pas beaucoup de gens qui ont suivi ce genre de parcours professionnel, qui ont commencé comme figurant et sont devenus un phénomène dans Silicon Valley, où les gens citaient les répliques de son personnage », a déclaré Yu.

Yu se souvient avoir été « renversé » par le poids émotionnel – et les larmes – que Yang a fait couler lors de son audition. « J’étais – je ne veux pas dire surpris, car j’ai l’impression que je ne m’attendais pas à ce qu’il réussisse – mais ce n’est pas quelque chose que l’on attend de ce type qui vous a fait rire pendant des années », a déclaré Yu, qui voit un lien entre le parcours multilingue et multiculturel de Yang et son aisance naturelle à jouer.

Pour Yang, être enfin numéro 1 sur la liste d’appel était un défi, même s’il était le bienvenu.

« Le tournage a duré six mois. J’étais pratiquement dans toutes les scènes. Je devais être drôle le mardi, faire du kung-fu le mercredi et pleurer le vendredi. C’était très éprouvant », a déclaré Yang. « Mais bien sûr, c’est une belle histoire qui mérite d’être racontée. » Il admet qu’il y a eu des moments où il était jaloux de son ami et partenaire à l’écran, Ronny Chieng, qui apporte un soulagement comique dans le rôle d’un serveur malchanceux nommé Fatty Choi.

Mais pour le meilleur ou pour le pire, les jours d’acolyte de Yang semblent terminés.

En plus de « Interior Chinatown », il développe quelques projets via Crab Club, la société de production qu’il a fondée avec les scénaristes et producteurs Jessica Gao, créatrice de « She-Hulk: Attorney at Law », et Ken Cheng, co-scénariste de « Easter Sunday » de 2022. (Le nom est un clin d’œil à leur penchant à s’asseoir ensemble pour manger du crabe dormeur.) Il a également hâte de faire plus de stand-up dans des lieux plus grands, notamment le Kia Forum à Los Angeles en février.

À court terme, il se concentre sur la victoire dans sa ligue de fantasy football. « C’est son objectif le plus important à l’heure actuelle. »