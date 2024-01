Jimmy Lake nommé coordonnateur défensif des Falcons

Morris et Lake se sont croisés pour la première fois professionnels en 2007, lorsque Lake était entraîneur adjoint des arrières défensifs de Morris à Tampa Bay pendant une saison. Après un an avec les Lions de Détroit en tant qu’entraîneur des arrières défensifs, Lake est revenu dans l’organisation des Buccaneers en 2010 lorsque Morris a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef de Tampa Bay. Lake a été chargé de remplacer le poste précédent de Morris en tant qu’entraîneur des arrières défensifs. Lake faisait partie de l’équipe de Morris jusqu’en 2011.

En 2018, la défense de Washington a mené la conférence Pac-12 en termes de points alloués par match (15,5) et de défense totale (301,8 yards par match). Ils se sont également classés deuxièmes du Pac-12 en termes de défense au sol, de verges par la passe autorisées et d’efficacité des passes.

De 2016 à 2017, lorsque Lake était co-coordonnateur défensif des Huskies aux côtés de Pete Kwiatkowski, l’unité défensive de Washington a mené la conférence en défense totale et en défense marquante au cours des deux saisons. En 2017, Washington était classé parmi les 10 premiers au niveau national dans ces deux catégories, tout en étant en tête du pays pour le moins de verges autorisées par achèvement. L’année précédente, ils étaient en tête de toutes les équipes FBS en termes de marge de chiffre d’affaires et de ventes à emporter.

Le 8 novembre 2021, Lake a été suspendu sans salaire après la défaite de Washington face à son rival l’Oregon. suite à un incident secondaire avec un joueur . Il était relevé de ses fonctions d’entraîneur-chef six jours plus tard, le 14 novembre 2021.

Désormais, Lake retrouvera Morris et reprendra une unité défensive des Falcons qui est passée de 21 sacs en 2022 à 42 en 2023, réalisant la plus grande amélioration d’une année sur l’autre dans la NFL en 2023 et la plus grande amélioration d’une équipe des Falcons depuis à Au moins 2000. De plus, la défense d’Atlanta s’est améliorée, passant du 26e rang de la ligue en verges par jeu accordés au septième rang, et du 31e rang de la ligue en arrêts de troisième essai à la troisième place.