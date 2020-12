Mais les deux cas ont montré à quel point l’utilisation agressive par le parti des préoccupations de sécurité nationale a été efficace pour répandre la peur, à la fois parmi son propre peuple et dans les organisations étrangères.

Les deux annonces étaient entourées de secret. La police de Hong Kong n’a pas précisé comment M. Lai aurait été de connivence avec des pays étrangers. Les responsables chinois ont simplement déclaré que Mme Fan, qui avait été emmenée quatre jours plus tôt de son appartement, avait été accusée «d’activités criminelles mettant en danger la sécurité nationale». selon le rapport de Bloomberg .

À Hong Kong, la police a déclaré vendredi que Jimmy Lai, le fondateur franc d’un journal ardemment antigouvernemental, avait été accusé en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale de la ville de collusion avec les forces étrangères. Quelques heures plus tard, Bloomberg News a révélé que des responsables de la sécurité en civil avaient arrêté plus tôt dans la semaine Haze Fan, une employée chinoise à Pékin, également pour des violations potentielles de la sécurité nationale.

HONG KONG – En deux temps dévoilés vendredi, le Parti communiste chinois a exposé avec un relief saisissant l’espace qui se rétrécit rapidement pour la parole et le journalisme indépendant en Chine.

«Je me suis toujours demandé pourquoi la sécurité nationale du régime chinois était si fragile», a déclaré Lo Kin-hei, le président du Parti démocrate de l’opposition de Hong Kong, à propos de ces deux allégations. «Ils continuent simplement à utiliser ce genre de lois ou ce genre d’allégations pour essayer de faire taire les gens.»

Sur le continent, la nouvelle de la détention de Mme Fan a provoqué des vagues d’inquiétude parmi les organes de presse étrangers, qui ont déjà été assiégés par les expulsions de journalistes et le resserrement des restrictions en matière de reportages.

Les militants pro-démocratie à Hong Kong ont déclaré que la mise en accusation de M. Lai était un avertissement clair que Pékin avait l’intention d’utiliser la loi sur la sécurité, qui vient d’être promulguée en juin, pour faire taire la dissidence et éroder la liberté d’expression. M. Lai avait été l’un des visages les plus internationalement reconnus des manifestations massives en faveur de la démocratie de l’année dernière, consacrant sa fortune et sa plate-forme à les soutenir.

La décision prise contre M. Lai, la personne la plus en vue à être inculpée en vertu de la nouvelle loi de Hong Kong, n’a pas été une surprise. Les organes de presse d’État l’ont dénoncé comme une «main noire» derrière les manifestations de l’année dernière, en soulignant son voyage l’année dernière aux États-Unis faire pression sur le vice-président Mike Pence et le secrétaire d’État Mike Pompeo pour une action contre la Chine. Les responsables chinois ont ouvertement soif qu’il soit puni.

M. Lai était déjà en prison après s’être vu refuser la mise en liberté sous caution pour des accusations de fraude non liées, une décision dont il fait appel. Mais en raison de l’accusation en vertu de la loi sur la sécurité nationale, qui accorde aux autorités des pouvoirs étendus pour détenir des accusés sans caution, il est peu probable qu’il obtienne sa libération.

«Cela semble probablement un élément clé de leur contrôle idéologique sur Hong Kong», a déclaré Mme Mo. «Ils détestent le profil politique élevé de Lai et trouvent son influence médiatique plus que gênante.

La police n’a pas précisé ce que M. Lai était accusé d’avoir fait pour violer la loi sur la sécurité. Telle qu’elle est rédigée, la loi n’est pas censée être rétroactive, et depuis qu’elle a été imposée, M. Lai a dit qu’il serait plus prudent dans ses propos, évitant par exemple les demandes explicites adressées aux législateurs américains.

S’il est reconnu coupable, M. Lai pourrait être condamné à la prison à vie. En vertu de la loi sur la sécurité nationale, les procédures judiciaires peuvent se dérouler à huis clos et les accusés peuvent même être renvoyés vers la Chine continentale pour y être jugés.

Cet appel a reçu une réponse en août, lorsque M. Lai a été arrêté, soupçonné d’avoir enfreint la loi sur la sécurité, et des policiers ont fait une descente au siège d’Apple Daily, son journal. L’acte d’accusation de vendredi découle de cette arrestation.

L’acte d’accusation fait suite à une série de punitions pour d’autres personnalités de premier plan ces dernières semaines. Les jeunes militants Joshua Wong et Agnes Chow ont été condamnés à la prison la semaine dernière, et plusieurs législateurs pro-démocratie ont été expulsés de la législature de la ville le mois dernier, conduisant le reste de l’opposition, y compris Mme Mo, à démissionner en masse.

En ciblant M. Lai, le gouvernement chinois a peut-être également envoyé un message à d’autres pays qui ont sévèrement critiqué sa répression contre Hong Kong. L’administration du président Trump a imposé cette semaine des interdictions de voyage et des sanctions financières à 14 hauts responsables chinois qui, selon elle, étaient responsables de la répression. Le président élu Joseph R. Biden Jr. a également promis de prendre une position ferme sur la Chine.

Peu de détails étaient disponibles vendredi sur les accusations portées contre Mme Fan, la collaboratrice de Bloomberg. Sur le continent, le un vaste ensemble de frais potentiels pour la sécurité nationale comprend l’obtention ou le partage illégal d’informations gouvernementales confidentielles, ou l’engagement dans la subversion politique.

Selon Bloomberg Bulletin d’information, Mme Fan a disparu aux mains des enquêteurs lundi, peu de temps après son dernier contact avec un rédacteur de Bloomberg. Bloomberg a déclaré qu’il avait publié son rapport après avoir reçu la confirmation des autorités chinoises que Mme Fan avait été détenue.

John Micklethwait, rédacteur en chef de Bloomberg, a déclaré vendredi aux employés lors d’un appel que l’entreprise faisait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir la libération de Mme Fan, selon une personne au courant des propos mais qui a demandé l’anonymat car les commentaires n’étaient pas publics.

M. Micklethwait a exhorté le personnel à continuer de couvrir la Chine et les finances et les affaires dans le monde comme ils l’ont toujours fait et a déclaré que la société était fière de sa couverture, a déclaré la personne. Il a dit que l’entreprise ne savait pas pourquoi Mme Fan avait été détenue.

L’organisation de presse a tenté d’obtenir des informations sur les allées et venues de Mme Fan auprès du gouvernement chinois et de l’ambassade de Chine à Washington, selon le rapport. Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas répondu immédiatement à un fax et à des appels téléphoniques concernant l’affaire.