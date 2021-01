Mais il a été libéré en appel la semaine dernière, bien que dans des conditions inhabituellement strictes, notamment l’assignation à résidence et l’interdiction d’utiliser les médias sociaux ou de parler aux journalistes. Le gouvernement de Hong Kong a immédiatement fait appel cette décision à la Cour d’appel final, la plus haute cour de la ville.

HONG KONG – Le plus haut tribunal de Hong Kong a ordonné à Jimmy Lai, le magnat de l’édition pro-démocratie, de retourner en prison jeudi, quelques jours à peine après sa libération sous caution, la dernière torsion de la bataille juridique continue et inversée sur l’un des les personnalités antigouvernementales les plus importantes.

Le gouvernement chinois a imposé la loi sur la sécurité en juin pour réprimer les manifestations antigouvernementales furieuses à Hong Kong, une ancienne colonie britannique à qui on a promis 50 ans de libertés civiles et une autonomie relative lors de son retour en Chine en 1997. La nouvelle loi autorise des peines à perpétuité pour les crimes vaguement définis de subversion, de sécession et de collusion, et il confère aux autorités de larges pouvoirs d’application.

L’audience devant la Cour d’appel final a été étroitement surveillée, en partie parce que c’était la première fois qu’une affaire relevant de la loi sur la sécurité était portée devant la plus haute juridiction de Hong Kong.

Il a également été considéré comme un test d’une question au cœur de la nouvelle loi: si elle interdit essentiellement la mise en liberté sous caution pour les accusés de sécurité nationale, comme les critiques de M. Lai ont fait valoir qu’il le fait. Quelques juristes s’inquiéter qu’une telle disposition violerait les droits des défendeurs. La loi stipule qu ‘«aucune caution ne sera accordée» à moins que les accusés ne prouvent plus une menace pour la sécurité nationale.

Mais la décision de la Cour d’appel finale de jeudi a été étroitement adaptée, offrant peu de résolution sur ces questions. Le panel de trois juges n’a pas statué sur la hauteur de la barre qui devrait être fixée pour l’octroi de la mise en liberté sous caution.

Au lieu de cela, les juges ont convenu de ne considérer cette question qu’à une audience en février et de placer M. Lai en détention jusque-là. Le panel a déclaré que le gouvernement avait soulevé «des questions d’une grande importance générale» sur les implications de la loi sur la sécurité pour la mise en liberté sous caution.