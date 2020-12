HONG KONG – Un juge de Hong Kong a accordé mercredi une caution au magnat des médias pro-démocratie Jimmy Lai, mais lui a imposé des restrictions étendues lui interdisant d’utiliser les médias sociaux, de donner des interviews ou de quitter son domicile, suscitant des inquiétudes quant à la détérioration de la liberté d’expression dans le cadre d’une sécurité nationale. loi.

M. Lai, 73 ans, l’une des voix antigouvernementales les plus éminentes de Hong Kong, a été inculpé ce mois-ci en vertu de la nouvelle loi expansive, que le gouvernement central chinois a imposée en juin pour réprimer des mois de manifestations. La police l’a accusé de collusion avec les forces étrangères, notamment en faisant pression sur les gouvernements étrangers pour imposer des sanctions à Hong Kong, un territoire chinois semi-autonome. Les partisans de M. Lai ont qualifié l’accusation de tentative flagrante de le faire taire.

La libération de M. Lai a été un sursis inattendu pour le mouvement pro-démocratie, qui a faibli sous le poids de la loi sur la sécurité et des efforts continus de Pékin pour éroder sa base de soutien. M. Lai s’était déjà vu refuser la mise en liberté sous caution à deux reprises: plus tôt ce mois-ci pour fraude non liée, et à nouveau une semaine plus tard pour la sécurité nationale. Mais ses avocats ont fait appel et le juge d’appel, Alex Lee, a accepté de le libérer.

Le gouvernement de Hong Kong a immédiatement demandé à faire appel de cette décision mais a été refusé.

Même si de nombreux membres du mouvement de protestation ont célébré la libération de M. Lai, ils ont également dénoncé ses conditions. La caution du magnat a été fixée à 10 millions de dollars de Hong Kong, environ 1,3 million de dollars, et il a été condamné à rester assigné à résidence, sauf lorsqu’il se présentait à la police trois fois par semaine.