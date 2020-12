Les trois, qui ont été détenus pendant la nuit, ont été accusés de fraude. Les procureurs allèguent que les dirigeants ont tenté de frauder le propriétaire de l’éditeur en installant un bureau privé pour Lai dans le même immeuble, une violation technique des conditions de location de Next Digital. Mark Simon, confident et ancien partenaire commercial de Lai, a déclaré que l’affaire était un « différend commercial en cours » qui a été « criminalisé » par les autorités.

C’est la quatrième arrestation de Lai cette année – première en février , qu’en avril et de nouveau en août en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale de Pékin, qui autorise des peines allant jusqu’à la prison à vie pour des crimes vaguement définis tels que la «sécession» et «l’ingérence étrangère». Son crime présumé en vertu de la loi sur la sécurité nationale implique une collusion avec des puissances étrangères, selon la police, mais il n’a pas été officiellement inculpé en vertu de cette loi. Les allégations précédentes concernent sa participation à des manifestations antigouvernementales qui ont englouti Hong Kong l’année dernière.

Le passeport de Lai est conservé par la police depuis le début de cette année, a déclaré Simon, et il ne peut pas quitter Hong Kong. Lai a obtenu une caution après chaque autre arrestation précédente, y compris en vertu de la loi sur la sécurité, et les deux dirigeants de Next Digital arrêtés à ses côtés ont obtenu une caution.