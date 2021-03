Jimmy Korderas Road to WrestleMania 37 pour Jey Uso et Roman Reigns

Dans une récente interview de podcast avec The Wrestling Inc., L’arbitre vétéran de la WWE Jimmy Korderas a discuté de la route de la WWE vers WrestleMania 37 et de la façon dont cela pourrait se dérouler pour Jey Uso et Roman Reigns après Elimination Chamber.

Koderas a commencé par: «Je suis quelque peu excité» lorsqu’on lui a demandé comment son niveau d’excitation serait pour le plus grand événement de l’année à la WWE. «Avec tout ce qui se passe à SmackDown en ce moment, Reigns m’a investi beaucoup de temps», Korderas mentionné, ajoutant: «Je pense qu’il a trouvé son rythme, puis qu’Edge revienne», a attiré son attention.

Les remarques de l’arbitre vétéran à propos de Reigns peuvent être dues à la défense rapide du titre du chef tribal à la Chambre d’élimination cette année. Il a affronté Daniel Bryan après avoir survécu à son match Elimination Chamber. Cependant, lorsqu’on lui a demandé s’il aimait l’angle de la Chambre d’élimination et la victoire de Reigns, «Absolument» a été sa réponse rapide.

Faisant référence à la situation de Bryan, Koderas a noté que Bryan « était un babyface sympathique. »

Passant au sujet d’Uso, Koderas a partagé ses réflexions. Comme mentionné précédemment, la route vers WrestleMania pourrait voir Uso impliqué dans un scénario de Reigns avec Edge. «Je me demande, est-ce que cela mène sur la route pour Uso d’avoir enfin assez du genre de chose de son cousin ‘Je suis le chef de la table, je suis le chef de famille’ et voir ce genre de changement et voyez ce tour venir », a déclaré Korderas.

Dans l’interview, il a également évoqué la possible équipe d’Uso avec son frère et Korderas a même partagé son point de vue sur l’idée d’un match Uso vs Bryan à WrestleMania. Il a dit que la WWE avait beaucoup d’options en ce qui concerne la scène actuelle de l’événement principal de SmackDown.

Lors d’un autre match impliquant Uso contre Cesaro, Koderas a déclaré que «ce serait très bien aussi». Il aurait également aimé voir quelque chose de plus grand pour Cesaro et finalement il aimerait le voir arriver là-bas.

Enfin, en parlant des règles, il a dit: «Parfois, différent c’est bien, et dans cette situation, cela ne me dérangeait pas autant.»