Mardi soir, Jimmy Kimmel a consacré une partie de son monologue de fin de soirée au prochain Trump Impeachment Part II.

«Seuls cinq républicains ont voté aujourd’hui en faveur du procès, ce qui signifie qu’il n’y a aucune chance que Trump soit condamné», a expliqué Kimmel lors du vote du Sénat de mardi sur l’opportunité de le rejeter avant même qu’il ne commence. «Même Mitch McConnell, qui a spécifiquement dit que Trump avait provoqué la [Capitol riot] foule, a voté contre. Je savais que nous aurions dû être méfiants quand il a fait la bonne chose. C’était un signe. Certains républicains disent que la destitution diviserait encore plus la nation, certains prétendent ridiculement qu’il est inconstitutionnel de condamner un président après son départ.

Mais l’argument qui «a le moins de sens», selon Kimmel, est venu de nul autre que l’ancienne ambassadrice de Trump à l’ONU, Nikki Haley, qui a démissionné de son poste en octobre 2018 juste un jour après le groupe de surveillance Citizens for Responsibility et Ethics in Washington (CREW) l’a accusée d’avoir accepté sept vols gratuits à bord de jets privés appartenant à un trio d’hommes d’affaires de premier plan en Caroline du Sud. (CNN a supposé qu’elle avait peut-être été expulsée par John Bolton et Mike Pompeo ou qu’elle envisageait une élection présidentielle en 2024, ce qui semble plus probable.)

«Je ne pense même pas qu’il y ait une base pour la destitution», a déclaré Haley à Laura Ingraham dans son émission Fox News. « [Democrats] disent qu’ils sont pour l’unité. Ils l’ont battu avant son entrée en fonction, ils l’ont battu après son départ. Je veux dire, à un moment donné, donnez une pause à l’homme!

Seth Rogen détruit le « fasciste » Ted Cruz lors de l’émeute au Capitole

Donnez à l’homme une pause. Kimmel ne pouvait pas y croire. « Ouais! Je veux dire, votre honneur, les gens lui criaient dessus quand il est entré par effraction dans la banque, ils lui criaient dessus quand il a volé la banque, la police l’a surpris en train de voler la banque. C’est déjà assez, passez à autre chose! il a plaisanté. «C’est le parti« dur contre le crime ». C’est le parti qui a enquêté sur Benghazi pendant plus de deux ans – nous ne savons toujours pas ce qu’est Benghazi. C’est l’homme qui n’a toujours pas admis avoir perdu les élections. Passez. Cela fait presque une semaine et nous devons passer à autre chose!

Pour ceux qui ne se souviennent pas, Haley a soutenu le sénateur Marco Rubio (R-FL) lors de la primaire présidentielle républicaine de 2016 et a déclaré à propos de Trump: «Je ne m’arrêterai pas tant que nous n’aurons pas combattu un homme qui choisit de ne pas désavouer le KKK. Cela ne fait pas partie de notre parti. Ce n’est pas ce que nous voulons en tant que président. Nous n’autoriserons pas cela dans notre pays! »

Je suppose que la position pépère du Cabinet a changé son air.

