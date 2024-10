Jimmy Kimmel supplie les républicains de regarder cette vidéo avant de voter

À seulement une semaine des élections de 2024, Jimmy Kimmel a ouvert son émission mardi avec un appel sérieux aux téléspectateurs.

« Le monologue de ce soir est destiné aux Républicains », a déclaré Kimmel. « Donc, si vous avez quelqu’un dans votre vie qui envisage de voter pour Atout ou en y réfléchissant, j’aimerais que vous envoyiez ceci à un républicain que vous aimez et respectez, avec une demande : demandez-lui de regarder tout cela, comme une faveur personnelle pour vous.

Kimmel a souligné que le pays est si divisé, non seulement à cause de Trump, mais aussi à cause de personnes comme Kimmel lui-même.

« Je me moque beaucoup et je rabaisse, et ce n’est pas toujours productif », a-t-il admis. « Est-ce que je pense que j’ai de bonnes raisons d’être partial contre lui ? Oui. Et je me trompe probablement, mais je pense que lorsque vous entendrez certaines de ces raisons, vous serez peut-être d’accord avec moi, ne serait-ce qu’un tout petit peu.

Tout au long de son monologue, Kimmel a demandé aux partisans de Trump de vraiment s’asseoir et de se concentrer sur ce que Trump a dit au fil des ans et sur ce que cela montre sur son leadership.

« Depuis 2015, [Trump’s] il a dit qu’il voulait abolir l’Obamacare avec quelque chose de mieux », a souligné Kimmel. Il a diffusé un montage de clips de Trump promettant, année après année, qu’il était sur le point d’annoncer son nouveau plan de remplacement des soins de santé d’un jour à l’autre.

« Donald Trump a été président pendant quatre ans », a déclaré Kimmel. « On pourrait penser qu’à ce stade, il aurait des réponses, une sorte de plan, à des questions simples sur des sujets comme la santé et la garde d’enfants. »

Kimmel a fait valoir que les choses sur lesquelles Trump a menti vont bien au-delà de la portée de ce qu’un politicien devrait jamais s’en tirer, en utilisant ses discours alarmistes répétés autour de lui. opérations de changement de sexe forcé dans les écoles primaires à titre d’exemple :

« Je comprends que c’est un sujet difficile… mais cette alarme qu’il continue de tirer sur les opérations de changement de sexe forcé, cela n’a pas lieu. C’est un problème imaginaire », a déclaré Kimmel.

« C’est un mensonge, vous devez le savoir », a ajouté Kimmel. « Vous le savez. Ce n’est pas réel. Le président devrait se concentrer sur des choses qui sont réellement des choses. »

Kimmel a détaillé l’étendue de Trump vieillit ainsi que les arnaques évidentes qu’il pousse comme son made in China La Bible de Trump et a demandé aux partisans de Trump : « Comment cela ne dérange-t-il personne ? Comment cela n’est-il pas embarrassant ?

Kimmel a énuméré les détails de Trump ingérence électorale en 2020 ainsi que les signes indiquant que Trump tentera de à refaire en 2024 . Il a noté les nombreux d’éminents républicains y compris l’ancien vice-président de Trump Mike Pence qui ont refusé de le soutenir lors de sa dernière course.

« Cela n’est jamais arrivé auparavant », a souligné Kimmel, s’exprimant devant un mur de photos de tous les républicains qui se sont retournés contre l’ancien président.

Kimmel a argumenté : « J’ai vu une chemise l’autre jour, elle disait : ‘Je soutiens Trump parce qu’il énerve les gens qui m’énervent.’ Mais est-ce vraiment tout ce que nous voulons pour l’Amérique ? Pour s’énerver ? Je ne veux pas de ça.