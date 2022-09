NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Si vous bloquez mon discours, je bloque le vôtre.

Jimmy Kimmel s’est excusé auprès de la créatrice et star d'”Abbott Elementary”, Quinta Brunson, après qu’il ait fait semblant d’être ivre aux Emmy Awards, ce qui l’a distrait de son discours d’acceptation lundi.

Kimmel, 54 ans, et Will Arnett, 52 ans, qui étaient les présentateurs du prix d’écriture exceptionnelle pour une série comique, ont commencé leur segment avec un peu dans lequel l’acteur a traîné Kimmel sur scène par les chevilles alors qu’il plaisantait en disant que l’animateur de télévision était décédé. après avoir “entré dans les maigres margaritas” dans les coulisses suite à sa défaite dans sa propre catégorie.

Lorsque Brunson, 32 ans, est montée sur scène pour accepter son prix, elle a dû enjamber le corps de Kimmel pour se rendre au micro alors qu’il faisait semblant d’être dans le coma alors qu’il était allongé sur le sol.

“Jimmy, réveille-toi, j’ai gagné”, a-t-elle déclaré après avoir été forcée de l’enjamber pour se rendre au micro lundi. Elle a été jouée hors scène tout en remerciant sa famille.

Les fans ont critiqué Kimmel pour avoir été grossier avec la star et lui avoir enlevé son moment alors qu’il restait couché sur scène pendant tout son discours. Cependant, Brunson a été gracieuse, disant qu’elle n’était pas contrariée par ses bouffonneries.

“Je vais être dans son émission mercredi, alors je pourrais le frapper au visage”, a-t-elle plaisanté. “Je ne sais pas, nous verrons ce qui se passe.”

Vers la fin du monologue de Kimmel pour son émission de mercredi soir, Brunson est montée sur scène avec son Emmy à la main.

Après que Kimmel ait remarqué qu’elle était “un peu en avance” pour son entretien, elle a répondu : “J’ai une petite faveur à vous demander. Alors vous savez comment quand vous gagnez un Emmy, vous n’avez que 45 secondes pour faire un discours d’acceptation, ce qui n’est pas comme ça. autant de temps. Et puis… tu as moins de temps parce que quelqu’un fait une comédie stupide qui dure un peu trop longtemps ? »

“J’ai entendu parler de cela au cours des années précédentes”, a répondu Kimmel.

“Eh bien, je me demandais, ou non, plus exigeant si je pouvais, j’ai quelques minutes supplémentaires pour remercier, vous savez, quelques personnes supplémentaires.”

Kimmel lui a laissé la scène où elle a remercié l’académie “encore” et a mentionné plusieurs noms qu’elle a manqués la première fois.

Brunson est devenu le premier invité de Kimmel après la pause où il a plaisanté sur son discours d’acceptation, “Ça m’a manqué. Comment ça s’est passé?”

Il a admis que c’était une comédie “stupide”. “Les gens se sont fâchés. Ils ont dit que j’avais volé votre moment, et peut-être que je l’ai fait, et je suis vraiment désolé si j’ai fait ça. Je suis désolé d’avoir fait ça, en fait. Et aussi la dernière chose que je voudrais jamais faire est de vous contrarier parce que je pense tellement à vous. Et je pense que vous le savez. J’espère que vous le savez.

Brunson l’a remercié pour ses excuses, mais a déclaré qu’elle était tellement “emballée par le moment” de remporter son premier Emmy que cela ne la dérangeait pas vraiment. “Honnêtement, j’ai passé une bonne nuit.”

Kimmel a dit en plaisantant que c’était “tout de la faute de Will Arnett. Il m’a drogué et il m’a traîné là-bas.”