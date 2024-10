Jimmy Kimmel riposte après la déclaration la plus étrange de Trump à propos de son émission

Donald Trump je n’arrive pas à arrêter de parler Jimmy Kimmel – et l’animateur de fin de soirée a déclaré que l’ancien président l’avait encore fait plus tôt cette semaine.

« Jimmy Kimmel est un perdant », a insisté Trump lors d’une interview en podcast. «Je ferais Jimmy Kimmel. Je lui ai fait beaucoup de choses.

Le public de « Jimmy Kimmel Live » a hurlé devant ce double sens.

« Peut-être que je me confond avec Stormy Daniels », a déclaré Kimmel mardi.

Trump laissait entendre qu’il avait souvent été invité à l’émission de Kimmel. Mais Kimmel a déclaré qu’il ne s’agissait que de trois apparitions au cours des près de 22 années d’existence de sa série.

« Mike The Situation From ‘Jersey Shore’ était présent dans cette émission plus de fois que vous », a déclaré Kimmel.

Trump a également déclaré que Kimmel attendait sur le trottoir pour le saluer.

« J’entrais et il se tenait sur le trottoir : ‘Oh, monsieur, puis-je vous faire entrer ?’ Il était avec moi à chaque fois », a déclaré Trump.

« Et par chaque fois, il veut dire pas de temps », a déclaré Kimmel. « Je ne me suis jamais tenu sur le trottoir pour saluer Donald Trump, ni aucun invité, cela ne s’est jamais produit. »

Kimmel a déclaré qu’il ne se tenait pas sur le trottoir et que les invités ne venaient pas du trottoir de toute façon.

« La seule fois où je suis sorti sur le trottoir pour Donald Trump, c’était pour uriner sur son étoile sur le Walk of Fame », a déclaré Kimmel.

Trump s’est disputé avec presque tous les animateurs de fin de soirée, mais surtout avec Kimmel, qu’il a attaqué à plusieurs reprises, notamment multiplefoissur lele mois dernier. Lorsqu’il était président, Trump aurait même j’ai essayé de faire censurer Kimmel.

Pour en savoir plus, regardez le monologue de Kimmel du mardi soir :