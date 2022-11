Jimmy Kimmel reviendra en tant qu’hôte des Oscars

Ces dernières années, les Oscars ont été accueillis par trois nouveaux hôtes. Ils sont partis avec zéro hôtes. Mais en 2023, un seul sera présent, et c’est un vétéran : Jimmy Kimmel. La star de fin de soirée, qui a animé la cérémonie deux fois auparavant, sera l’unique hôte des 95e Oscars lors de leur diffusion le 12 mars sur ABC, a annoncé lundi l’Académie des arts et des sciences du cinéma.

“Être invité à accueillir les Oscars pour la troisième fois est soit un grand honneur, soit un piège”, a déclaré Kimmel dans un communiqué. “Quoi qu’il en soit, je suis reconnaissant à l’académie de m’avoir demandé si rapidement après que tout le monde ait dit non.”

L’animateur, que l’on peut voir tard le soir sur ABC dans “Jimmy Kimmel en direct !“, a occupé le poste aux Oscars en 2017 et à nouveau en 2018. L’année suivante, Kevin Hart devait monter sur scène, mais lorsque des tweets et des blagues de lui considérés comme homophobes ont refait surface, il a refusé de s’excuser et s’est retiré à la place. Plutôt que de rédiger un remplaçant, l’académie a demandé à une variété de stars de tourner tout au long de la soirée du spectacle de 2019, notamment Tina Fey, Amy Poehler et Maya Rudolph.

Pour l’émission de 2023, les producteurs exécutifs Glenn Weiss et Ricky Kirshner ont été chargés de redonner de l’éclat à un événement terni par de faibles cotes d’écoute et la claque de Will Smith entendue dans le monde entier. Ils essaieront de conquérir un public qui est devenu plus intéressé par les tarifs en streaming et semble moins enclin à aller régulièrement au cinéma, si les chiffres du box-office en dents de scie sont une indication.