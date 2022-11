Jimmy Kimmel retenu pour animer les Oscars 2023 : “Tout le monde a bien dit non”

Jimmy Kimmel a décroché le concert principal à Hollywood pour la troisième fois lundi, alors qu’il a été annoncé comme l’hôte de la 95e cérémonie des Oscars.

Kimmel a déclaré dans un communiqué: “Être invité à accueillir les Oscars pour la troisième fois est soit un grand honneur, soit un piège. Quoi qu’il en soit, je suis reconnaissant à l’académie de m’avoir demandé si rapidement après que tout le monde a dit non.”

Le comédien de 54 ans avait déjà animé l’émission en 2017 et 2018.

“Nous sommes ravis que Jimmy réussisse son tour du chapeau sur cette scène mondiale. Nous savons qu’il sera drôle et prêt à tout”, ont déclaré Glenn Weiss et Ricky Kirshner dans un communiqué conjoint.

Les deux hommes sont producteurs exécutifs et showrunners pour les Oscars.

Kimmel a récemment fait la une des journaux en raison de ses remarques la semaine dernière sur le “Déjeuner nu” podcast. “J’ai perdu la moitié de mes fans – peut-être plus que cela”, a révélé Kimmel, conséquence directe des blagues faites aux dépens de l’ancien président Trump. “Il y a dix ans, parmi les républicains, j’étais l’animateur de talk-show le plus populaire”, a-t-il affirmé.

L’animateur de “Jimmy Kimmel Live” avait précédemment déclaré que s’il avait été contraint d’éliminer les blagues de Trump de son répertoire, il aurait complètement quitté l’émission.

Les Oscars n’ont pas eu d’hôte entre 2019 et 2021. En 2022, Amy Schumer, Wanda Sykes et Regina Hall ont pris les rênes de la production ; cependant, leurs efforts ont été principalement éclipsés par la tristement célèbre gifle de Chris Rock par Will Smith.

Les Oscars seront diffusés le dimanche 12 mars sur ABC.