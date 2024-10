Jimmy Kimmel réfute l’affirmation de Trump selon laquelle il est «beaucoup» apparu dans son émission

Un autre jour, un autre chapitre de la querelle entre Donald Trump et Jimmy Kimmel. Sur Jimmy Kimmel en direct Hier soir, l’animateur de fin de soirée a utilisé son monologue pour répondre à une récente interview accordée par le candidat à la présidentielle sur le podcast Nelk Boys.

« Nous n’arrêtons pas d’entendre que c’est l’élection la plus importante de notre vie et c’est l’élection la plus importante de notre vie parce que nous avons le candidat majeur le plus ridicule de notre vie », a déclaré Kimmel. « Exemple : Donald Trump vient de faire un podcast avec un groupe de gars. Quatre jeunes frères qui ne savent pas que les mots « méfiant » et « fatigué » signifient des choses différentes. Il a ajouté qu’« une fois de plus, la conversation a viré dangereusement vers moi ».

Sur le podcast, l’un des animateurs a évoqué les animateurs de talk-shows, demandant à Trump : « Sont-ils géniaux ou devons-nous les rendre à nouveau géniaux ?

« Tout d’abord, ils ont tous de mauvaises notes », a répondu Trump. « Celui qui a le plus de succès est Greg Gutfeld… Jimmy Kimmel est un perdant. Je ferais Jimmy Kimmel. Je lui ai fait beaucoup de choses.

Kimmel a plaisanté avec plaisir : « Peut-être que vous me confondez avec Stormy Daniels ? Je ne sais pas. » Il a ensuite confirmé que Trump était apparu sur Jimmy Kimmel en direct trois fois au cours des 22 ans d’histoire de la série. « Pas beaucoup », a déclaré Kimmel. « Mike la situation de Côte du New Jersey J’ai participé à cette émission plus de fois que vous, mais continuez.

Kimmel a ajouté que l’affirmation de Trump selon laquelle l’animateur le rencontrait à l’extérieur du studio « à chaque fois » et l’accompagnait n’était pas vraie. « Il adore raconter cette histoire inventée », a déclaré Kimmel. «Je ne me suis jamais tenu sur le trottoir pour saluer Donald Trump. Ou des invités. Cela ne s’est jamais produit… Nos invités ne viennent même pas du trottoir. Ils arrivent par la ruelle du fond, où je ne reste pas non plus là pour les saluer. La seule fois où j’ai marché sur le trottoir pour Donald Trump, c’était pour uriner sur son étoile sur le Walk of Fame. »

L’animateur a ensuite invité Trump à revenir, à condition qu’il passe un test cognitif contre Kamala Harris. « Je vais certainement dérouler le tapis orange brûlé et aller le rencontrer sur Hollywood Boulevard », a déclaré Kimmel.