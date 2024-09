Jimmy Kimmel réagit avec insolence à Jimmy Fallon à l’annonce de l’annulation du Tonight Show de NBC

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines En savoir plus

Jimmy Kimmel a divulgué un message effronté qu’il a envoyé à Jimmy Fallon après avoir appris que l’animateur de télévision avait vu un épisode de son émission de fin de soirée supprimé.

Il a été révélé cette semaine que NBC réduisait ses dépensesLe Tonight Show avec Jimmy Fallon de cinq soirs par semaine à quatre, avec des rediffusions le vendredi soir.

Cette décision majeure intervient quelques mois seulement après que le réseau a annoncé qu’il supprimait la bande maison de Soirée tardive avec Seth Meyers en raison de coupes budgétaires.

Au cours des dernières saisons, Fallon a régulièrement enregistré de nouveaux épisodes du vendredi soir malgré ses concurrents, notamment ABC Jimmy Kimmel en direct!CBS Le Late Night Show avec Stephen Colbert et Comedy Central Le spectacle quotidienen n’enregistrant que quatre par semaine.

S’exprimant samedi (7 septembre), Kimmel a déclaré que tous les animateurs de fin de soirée avaient créé un groupe de messagerie et qu’ils avaient félicité Fallon pour avoir découvert la nouvelle.

« En tant que groupe, nous avons une chaîne de SMS de tous les animateurs de fin de soirée et nous avons envoyé toutes nos félicitations à Jimmy Fallon pour avoir eu vendredi de congé », a-t-il déclaré lors des Creative Arts Emmy Awards.

Semblant répondre aux rapports mettant en doute l’avenir des talk-shows, Kimmel a ensuite ironisé : « Il n’y a pas d’avenir pour les talk-shows de fin de soirée. »

L’audience des programmes de fin de soirée a diminué ces dernières années en raison des mesures d’économie imposées aux chaînes.

« Malheureusement, c’est la réalité de la diffusion et d’un marché en déclin : le streaming grignote ceci, et YouTube cela », Soirée tardive avec Seth MeyersLe directeur musical associé du groupe, Eli Janney, a annoncé en juin les coupes budgétaires.

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 8,99 £/mois après l’essai gratuit. Le plan se renouvelle automatiquement jusqu’à sa résiliation Essayez gratuitement

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 8,99 £/mois après l’essai gratuit. Le plan se renouvelle automatiquement jusqu’à sa résiliation Essayez gratuitement

ouvrir l’image dans la galerie Jimmy Kimmel a « félicité » Jimmy Fallon pour l’annulation de l’épisode (CBS / NBC)

« Le streaming ne rapporte pas non plus d’argent. Partout, les budgets ont été réduits, réduits, réduits. Je compare cela à l’époque de Spotify, où tout à coup, plus personne ne veut payer pour la musique. La musique est dévalorisée. »

Il convient toutefois de noter que, plus tôt cette année, la série de Fallon a été renouvelée par NBC pour durer jusqu’en 2028. Fallon, 49 ans, a d’abord rejoint Le spectacle de ce soir en 2014, reprenant les fonctions d’animateur de Jay Leno après sa retraite.