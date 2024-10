Jimmy Kimmel plaisante en disant que les élections auront lieu dans 18 jours et que nous sommes à « 95 jours de notre prochaine insurrection »

Jimmy Kimmel a commencé l’épisode de jeudi de « Jimmy Kimmel Live! » avec une blague assez sombre. « Nous sommes désormais à 18 jours des élections », a-t-il déclaré, « et à 95 jours de notre prochaine insurrection ».

Vous comprenez probablement la blague, mais au cas où vous l’auriez oublié, il parle de la façon dont Donald Trump a tenté de renverser le gouvernement après avoir perdu les élections de 2020. Mais Kimmel se concentrait moins sur la menace d’une nouvelle tentative d’outrepasser la volonté des électeurs que sur la façon dont les derniers jours de la saison électorale peuvent être ennuyeux. Surtout grâce aux communications du candidat qu’il a appelé « Con Juan » (évidemment Trump).

« La fenêtre pour atteindre les électeurs se ferme et les SMS et courriels demandant de l’argent se multiplient. Pour des raisons que je ne peux même pas comprendre, la course est très serrée. Les sondeurs parlent de tout cela, du genre : « Je suis déjà sur le point de tout gâcher mon déjeuner de cette élection », a-t-il poursuivi.

«Mais Trump détient une avance considérable dans le département des courriels ennuyeux. C’est sûr. Selon le New York Times, la campagne Trump a envoyé plus de 7 400 e-mails demandant de l’argent depuis son entrée dans la course en novembre 2022. Cela représente environ 11 e-mails par jour pendant près de deux ans », a poursuivi Kimmel.

« Vous savez, bien souvent, ces e-mails ont des lignes d’objet telles que « Action requise » ou « Confirmer les informations de paiement ! Fondamentalement, les mêmes tactiques que les pirates utilisent pour voler le numéro de sécurité sociale de votre grand-mère », a noté le comédien. « Mais parfois, il adoucit le pot avec une offre intéressante. »

À cela, Kimmel a expliqué qu’il figurait sur la liste de diffusion de Trump et avait récemment reçu un e-mail promettant une invitation à voir Trump dans son complexe de Floride en participant à un concours. Et bien sûr, Kimmel a ensuite dû expliquer comment participer au concours en faisant un don à la campagne Trump.

Mais après avoir détaillé plusieurs détails extrêmement grivois sur ces e-mails, Kimmel a déclaré : « Je ne sais pas. Peut-être que je suis trop cynique.

« Peut-être, peut-être qu’au dîner de Thanksgiving, après la grâce, Trump dit à sa famille de se calmer et lit à haute voix la plus grande et la plus belle carte de Thanksgiving, remplie des noms de cinq mille personnes qui ont donné onze dollars durement gagnés chacune et rendent grâce à Dieu. pour chacun d’eux », a déclaré Kimmel, clairement sarcastique.

Regardez l’intégralité du monologue ci-dessous :

