Jimmy Kimmel n’est pas « mentalement préparé » à ce que Kamala Harris perde potentiellement les élections

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Plus un accès spécial à une sélection d’articles et d’autres contenus premium avec votre compte – gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

L’animateur de fin de soirée Jimmy Kimmel a déclaré lors d’une interview mercredi qu’il n’était pas « mentalement préparé » à la possibilité que la vice-présidente Kamala Harris perde les élections face à l’ancien président Trump.

« Je disais à ma femme que je ne me sens pas mentalement préparé à la possibilité d’une perte. Je ne suis pas prêt. Je dois arriver là où je suis prêt pour l’un ou l’autre scénario », a déclaré Kimmel, s’exprimant. à l’animateur de MSNBC, Joe Scarborough, qui se demandait s’il attendait avec impatience le moment où ils ne parleraient plus de Trump tous les jours.

« Vous allez devoir vous lever le lendemain matin pour parler de ce qui s’est passé ou de ce qui ne s’est pas passé et du message que vous souhaitez envoyer aux gens qui regardent l’émission. La plupart de mes émissions ne sont pas importantes. Celle-là semble « C’est un peu plus important que d’autres parce que beaucoup de gens me demandent ce que je pense et acceptent ce que je pense, et c’est une grande responsabilité », a poursuivi Kimmel.

Kimmel a pris le chemin de la campagne cette semaine pour trouver le sénateur démocrate Jacky Rosen, ce qui comprenait un arrêt dans un bureau de campagne de Harris au Nevada. L’animateur de fin de soirée a mené une collecte de fonds pour la campagne Biden-Harris de l’époque en juin et a prêté son nom à un e-mail de collecte de fonds de la campagne Harris le mois dernier, dans lequel il a soutenu Harris à la présidence et a saccagé Trump.

DNCTV DE FIN DE NUIT ? COLBERT ET KIMMEL COLLECTE DE FONDS POUR LE PRÉSIDENT BIDEN

Kimmel, un grand critique de Trump, a également pris le temps de critiquer l’ancien président et ses partisans lors de l’interview.

« Je suis une personne optimiste, je ne suis pas hystérique, je ris quand les gens disent : ‘Oh, vous souffrez du syndrome de dérangement de Trump.’ Si vous êtes une personne raisonnable, vous devriez avoir le syndrome de dérangement de Trump et, en passant, je pense qu’il a aussi le syndrome de dérangement chez nous », a-t-il déclaré.

L’animateur de fin de soirée a déclaré que Trump était « dangereux » et « stupide ».

« Je pense que ce que nous oublions, je continue de l’oublier, et je dois continuer à me rappeler qu’il ne se présente pas seulement à la présidence, il se présente pour éviter la prison et c’est une chose assez puissante. Il court littéralement pour sa liberté. « , a affirmé Kimmel.

Scarborough a également demandé à l’animateur libéral de fin de soirée s’il craignait de devoir « changer » ce qu’il fait si Trump gagne en novembre.

« Eh bien, cela ne changera pas. Je ne le suis pas – je suis certainement inquiet, je pense que ce serait tellement anti-américain s’il s’en prenait à des gens qui se dénonçaient contre lui », a répondu Kimmel.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE DES MÉDIAS ET DE LA CULTURE

Kimmel a récemment été rejoint par le gouverneur Tim Walz, colistier de la vice-présidente Kamala Harris, dans son émission, et l’animateur de fin de soirée n’a pas mentionné qu’il était soutenir le Harris-Walz campagne tout en donnant à Walz une plate-forme de réseau de fin de soirée pour parler aux électeurs.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Au cours de l’interview, Kimmel a qualifié Walz d’« homme vraiment sympa » dont le pays a besoin et l’a qualifié de « chéri de l’Amérique ».

À son tour, Walz a parlé à Kimmel de la vision positive de sa campagne pour le pays, notant qu’elle « tournerait la page » de l’ère Trump.