“Jimmy Kimmel Live”: RuPaul plaisante sur le fait que Biden a contracté le COVID-19 : “Je me sens plutôt bien pour un homme de 300 ans”

RuPaul a plaisanté sur le fait que le président Biden avait été testé positif au coronavirus la semaine dernière, affirmant que la Maison Blanche avait déclaré qu’il se portait bien “pour un homme de 300 ans”.

L’animateur de téléréalité a fait la blague lors de son monologue alors qu’il animait “Jimmy Kimmel Live” jeudi, ajoutant que “Joe a dit que ses symptômes étaient légers et qu’il reviendrait à tomber de son vélo en un rien de temps”.

Le président a tristement fait une chute alors qu’il faisait du vélo dans le Delaware en juin, mais n’a pas été blessé.

RuPaul a également partagé une fausse vidéo avec Biden au début disant “J’approuve ce message” dans lequel il semblait un peu confus en parlant de son diagnostic.

“Hé, buckaroos, c’est votre pote Joey Sack-a-nickels! Comme vous l’avez probablement entendu, j’ai un cas de COVID”, une voix off qui ressemblait à Biden semblait dire sur une vidéo de Biden toussant.

“Un des enfants du quartier a éternué dans mon Ovaltine, mais je vais bien ! Je suis vaxxé et boosté, j’avale des cruches de Vigor Tonic du Dr McGoose”, a poursuivi la voix off, montrant ce qui ressemblait à une cruche du XIXe siècle. rempli d’un remède charlatan.

« Mes seuls symptômes sont quelques reniflements et je ne sens plus ma jambe droite ! Et c’est uniquement parce que je me suis endormi sur la chaise percée. emmenez-le derrière la cour à bois et posez-le.

“Le fait est que je serai de retour pour réparer l’econ – l’econ – Matthew McConaughey ?” dit-il, confus, tandis que diverses photos de l’acteur sans chemise apparaissaient. “Oh mon Dieu, c’est autre chose, hein ? Ne porte jamais de chemise, c’est un bon moyen d’attraper un rhume. C’est peut-être pour ça qu’il a attrapé le COVID et que j’ai dû lui faire ce message. Quoi qu’il en soit, va mieux mon pote ! Maintenant, de quoi parlais-je ? sur?”

RuPaul, en riant, a ajouté que “Biden n’a pas été aussi malade depuis qu’il a attrapé le scorbut sur l’arche de Noé.”

Biden, qui est le président le plus âgé de tous les temps à 79 ans, a été testé positif au virus jeudi. Dans une vraie vidéo tournée à la Maison Blanche jeudi, le président a déclaré que ses symptômes étaient “légers” et qu’il “fait beaucoup de travail”.

Le président a également tweeté des photos de lui travaillant tout en portant un masque.

Le médecin de Biden a déclaré samedi que le président avait développé des courbatures et un mal de gorge mais “ses symptômes continuent de s’améliorer”.

Il suit un traitement avec un médicament antiviral.

“Sa voix reste profonde”, a déclaré le Dr Kevin O’Connor. “Son pouls, sa tension artérielle, sa fréquence respiratoire et sa température restent tout à fait normaux. Sa saturation en oxygène continue d’être excellente à l’air ambiant. Ses poumons restent dégagés.”

Le comédien Dana Carvey a également accueilli “Kimmel” la semaine dernière et a dépoussiéré son impression sur le président lors d’un faux débat entre Biden et l’ancien président Trump.