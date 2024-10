Jimmy Kimmel : « Le monologue de ce soir est destiné aux républicains »

Bienvenue dans Best of Late Night, un aperçu des moments forts de la nuit précédente qui vous permet de dormir – et nous permet d’être payés pour regarder une comédie. Voici les 50 meilleurs films sur Netflix en ce moment.

« Le monologue de ce soir est destiné aux Républicains », a déclaré mardi Jimmy Kimmel. Il a ensuite défendu pendant 19 minutes Donald Trump, demandant à ses téléspectateurs d’envoyer le clip à « un républicain que vous aimez et respectez ».

« Demandez-leur de regarder tout cela comme une faveur personnelle pour vous », a-t-il déclaré. Puis, après avoir promis de ne pas « signaler de vertu libérale » et lancé une blague sur Biden, il s’est présenté à « ceux d’entre vous qui ne regardent jamais ».

« Je m’appelle Jimmy Kimmel. Peut-être que vous vous souvenez de moi dans « The Man Show ». Nous avions une assez bonne relation à l’époque : la bière, les trampolines. De bons moments, non ? Nous nous sommes bien amusés. Mais maintenant, les temps sont moins amusants. -JIMMY KIMMEL

«Nous sommes très divisés, et pas seulement à cause de Donald Trump, à cause de gens comme, pour être honnête, moi. Je me moque et me rabaisse beaucoup, et ce n’est pas toujours productif. -JIMMY KIMMEL