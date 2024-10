Jimmy Kimmel exhorte les républicains à ne pas voter pour Donald Trump

À une semaine du jour du scrutin, Jimmy Kimmel a lancé mardi soir un appel sincère aux républicains modérés pour qu’ils reconsidèrent leur vote pour Donald Trump, utilisant les paroles de l’ancien président pour plaider contre son retour à la Maison Blanche.

L’animateur de l’émission « Jimmy Kimmel Live » sur ABC a consacré son monologue d’ouverture à revisiter une série de « mots bizarres et ridicules qui sont sortis de sa bouche » au cours des neuf dernières années. Il a exhorté les téléspectateurs à considérer la course à la présidentielle de 2024 comme étant une question de « bon sens, de sécurité et de démocratie ».

«Voici le problème. C’est plutôt drôle – ses diatribes idiotes et aléatoires – et ce serait bien – s’il animait un podcast ou vendait des couteaux au Farmers Market. Mais il est censé nous diriger. Les gens l’écoutent. Et le pays devient de plus en plus fou. Parce qu’il accepte d’être fou », a déclaré Kimmel.

« Rappelez-vous tous ces gens qui étaient à Dallas attendant que JFK Jr. et son père reviennent à la vie – et ensuite il servirait de candidat à la vice-présidence de Trump en 2024 », a déclaré Kimmel, citant une théorie du complot bizarre qui a tourbillonné. Atout. « Donald Trump est le point de rencontre exact entre QAnon et QVC. »

Kimmel a tenu à demander aux téléspectateurs de demander à ses amis républicains et aux membres de sa famille de regarder son monologue comme une faveur personnelle pour eux. Il s’est présenté en faisant un clin d’œil à « The Man Show », la série comique non scénarisée et idiote qu’il a animée avec Adam Carolla pour Comedy Central de 1999 à 2004.

« Pour ceux d’entre vous qui ne regardent jamais, je m’appelle Jimmy Kimmel. Peut-être que vous vous souvenez de moi dans « The Man Show » », a-t-il déclaré. « Nous avions – nous avions une assez bonne relation à l’époque. La bière, les trampolines… de bons moments, non ? Nous nous sommes bien amusés.

Kimmel s’est pointé du doigt en évoquant l’amertume des divisions politiques et culturelles actuelles du pays.

« Mais maintenant, les temps sont moins amusants. Nous sommes à une semaine des élections et nous sommes très divisés. Et pas seulement à cause de Donald Trump – à cause de gens comme – si je suis honnête – moi », a-t-il déclaré. « Je me moque et je rabaisse beaucoup… et ce n’est pas toujours productif. Suis-je partial contre Donald Trump ? Oui. Est-ce que je pense avoir de bonnes raisons d’avoir des préjugés contre lui ? Oui. Et je me trompe probablement – ​​mais je pense que lorsque vous entendez certaines de ces raisons, vous pourriez – vous pourriez être d’accord avec moi – même juste un petit peu.

Kimmel a énuméré les nombreux anciens alliés et membres du cabinet de Trump qui l’ont désavoué dans les termes les plus fermes. Il a fait référence au rassemblement de la campagne Trump dimanche soir au Madison Square Garden, où l’un des orateurs, Tony Hinchcliffe, a lancé des insultes racistes et déclenché une tempête de feu parmi les électeurs portoricains.

« Mais si vous avez besoin de plus – je vous suggère de regarder son rassemblement au Madison Square Garden – ou d’écouter les trois heures de son entretien avec Joe Rogan. Parce que la plupart des élections portent sur la politique. Celui-ci ne l’est pas. C’est une question de bon sens. Et la sécurité. Et la démocratie », a déclaré Kimmel.

« Vous savez, j’ai vu l’autre jour une chemise qui disait : « Je soutiens Trump parce qu’il énerve les gens qui m’énervent. Et c’est drôle. Et je comprends. Parfois, on a l’impression que personne n’a plus le sens de l’humour. Mais est-ce vraiment tout ce que nous voulons pour l’Amérique ? C’est pour s’énerver ? Je ne veux pas de ça.

Le monologue s’est terminé avec Kimmel faisant venir son acolyte de longue date Guillermo Rodriguez pour étayer ses arguments selon lesquels le programme radical de Trump en matière d’immigration est anti-américain.

«C’est Guillermo. C’est un immigrant – il est devenu citoyen américain. Et c’est un toast – pour nos compatriotes américains », a déclaré Kimmel alors que les deux grandes chopes de bière levaient.