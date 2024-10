Jimmy Kimmel : Donald Trump porte un nouveau coup à Jimmy Kimmel | Nouvelles du monde

Donald Trump a une fois de plus dirigé sa colère contre l’animateur de fin de soirée Jimmy Kimmel, cette fois dans un message cinglant sur son Vérité sociale plate-forme. Dans le message, Atout a critiqué la performance de Kimmel aux Oscars et l’a accusé de souffrir du « syndrome de dérangement de Trump ».

« Tu te souviens de ça ? Quelle drogue ! Sa femme et son agent l’ont supplié de ne pas le faire, et ce, juste avant le PRIX DU MEILLEUR PHOTO. Il souffre du SYNDROME DE DÉRANGEMENT DE TRUMP. Tout cela en plus de vraiment mauvais notes pour Jimmy, tout comme l’échec de Bill Maher et des deux clowns sur CBS et NBC ! AUCUN TALENT ÉGAL À DE MAUVAISES NOTES !!! » » Trump a écrit, prenant des photos des audiences de Kimmel et de ses collègues animateurs sur d’autres réseaux.

Ce n’est pas la première fois que Trump attaque publiquement Kimmel. Lors d’un rassemblement en Floride en septembre, Trump a rappelé un incident au cours duquel Kimmel avait lu l’un de ses messages sur Truth Social pendant la cérémonie des Oscars. Lors du rassemblement, Trump a affirmé que Kimmel était « le pire hôte de l’histoire des Oscars » et s’est moqué du comédien pour avoir lu le message malgré les avertissements de sa femme et de son manager.

« Il aurait dû écouter sa femme », a déclaré Trump lors du rassemblement, ajoutant que la décision de Kimmel de lire son message montrait qu’il était « l’un des êtres humains les plus stupides de tous les temps ».

Kimmel, connu pour ses fréquentes attaques contre Trump, s’était déjà moqué de l’ancien président lors de sa présentation des Oscars. En 2017, Kimmel a fait référence à l’obsession de Trump pour les « fausses nouvelles » et lui a même tweeté directement pendant l’émission, lui demandant : « Hé @realDonaldTrump, tu es debout ?