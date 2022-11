Jimmy Kimmel dit qu’il a perdu au moins la moitié de ses fans à cause de blagues anti-Trump

Jimmy Kimmel a déclaré cette semaine qu’il avait perdu au moins la moitié de sa base de fans en raison de ses blagues anti-Trump lors de son émission de fin de soirée.

“J’ai perdu la moitié de mes fans – peut-être plus que ça”, le “Jimmy Kimmel Live!” a déclaré l’animateur sur le podcast “Naked Lunch” jeudi, ajoutant qu'”il y a 10 ans parmi les républicains, j’étais l’animateur de talk-show le plus populaire”, selon des recherches.

Il a déclaré que lorsque l’ancien président Trump s’était présenté pour la première fois aux élections, les dirigeants d’ABC avaient “insinué” qu’il devrait renoncer à ses blagues sur le candidat.

“J’ai juste dit:” Si c’est ce que tu veux faire, je comprends et je ne t’en veux pas, mais je ne vais pas le faire “”, a déclaré le comédien aux co-animateurs Phil Rosenthal et David Wild.

Il a dit qu’il était d’accord sur le fait qu’être plus neutre dans sa comédie aiderait les cotes d’écoute et il a dit aux dirigeants : “Si vous voulez que quelqu’un d’autre anime l’émission, alors ça va. Ça me va. Je ne vais pas le faire comme ce.”

Il a dit que les dirigeants avaient reculé parce qu’ils savaient qu’il était “sérieux”.

Kimmel a ajouté : “Je ne pouvais pas vivre avec moi-même [otherwise]”, car Rosenthal a affirmé que l’animateur rendait un” service public “avec son émission.

Kimmel a déclaré qu’il ne pensait pas à ce qu’il faisait de cette manière « grandiose » mais « j’aime aussi ce pays. Ce drapeau ne leur appartient pas. C’est le nôtre. Et quand je vois quelqu’un entrer et le ruiner Je vais en dire quelque chose.”

Il a dit qu’il était “fier” de parler contre Trump, mais qu’il avait l’impression “qu’il y a un sacrifice que vous faites en ce qui concerne votre public et que vous pourriez très bien vous débrouiller si vous restiez juste au milieu”.

Il a également plaisanté en disant qu’il espérait qu’il serait à l’antenne lorsque “Trump ira en prison”.

L’émission de Kimmel est diffusée depuis 2003 et les cotes d’écoute ont considérablement chuté au cours des dernières années avec les autres programmes de fin de soirée.

“Plus personne ne regarde la télévision en réseau”, a déclaré Kimmel dans son interview, reconnaissant que la plupart des gens regardent son émission en ligne. La chaîne YouTube de son émission compte 18,9 millions d’abonnés.