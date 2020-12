L’animateur de talk-show Jimmy Kimmel a plaisanté sur le fait que le vice-président Mike Pence ne mérite pas le vaccin Covid-19 et devrait plutôt recevoir de l’eau de Javel, le dernier d’une série de commentaires au vitriol du parti de «l’unité» et de la «guérison».

Kimmel a plaisanté dans son émission jeudi soir sur les plans pour Pence et sa femme, Karen, d’être vaccinés publiquement vendredi pour démontrer que le nouveau vaccin Covid-19 est sûr. Il a noté que Pence, qui dirige le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, a écrit un article d’opinion du Wall Street Journal en juin, affirmant que la sonnette d’alarme sur une deuxième vague d’infections à Covid-19 était une hystérie médiatique.

« Peut-être garder cette dose pour quelqu’un d’autre, » Kimmel a dit de la vaccination de Pence. « Le seul remède que Mike Pence devrait obtenir pour le moment est une bouteille de Clorox et une lampe chauffante » a-t-il ajouté, une référence apparente à de faux rapports médiatiques selon lesquels Trump a suggéré d’utiliser des injections d’eau de Javel pour soigner les patients atteints de Covid-19.

L’animateur de fin de soirée n’a fait aucune mention de la valeur vaccinale d’autres personnalités publiques qui ont fait des prédictions erronées sur le virus, du Dr Anthony Fauci à Kimmel lui-même.

La blague mesquine n’était pas hors de propos pour Kimmel, qui, avec d’autres animateurs de talk-shows, se moquait sans cesse de l’administration du président Donald Trump pendant près de quatre ans, mais le ton était peut-être plus mordant que d’habitude. Cela est également venu au milieu des affirmations du président démocrate élu Joe Biden selon lesquelles il unifierait la nation divisée et rétablirait le bipartisme et la civilité à Washington.

Aussi sur rt.com REGARDER: Le vice-président américain Mike Pence reçoit le vaccin Pfizer Covid-19 et assure aux Américains sa sécurité

Le chef de cabinet adjoint de Biden, Jen O’Malley Dillon, s’est écarté de ce thème dans un article du magazine Glamour publié plus tôt cette semaine, faisant référence aux républicains comme « un tas de f ** kers. » Les démocrates ont défendu ses propos, dans certains cas sur la base de sa véracité et dans d’autres accusant les républicains de feindre l’indignation.

Le New York Magazine a qualifié la réaction de « faux scandale, » tandis que la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) a déclaré que O’Malley Dillon utilisait le « bon mot » et a fustigé le sénateur Marco Rubio (R-Floride) pour s’être plaint après n’avoir rien dit lorsqu’un collègue républicain a appelé une membre du Congrès un « f ** king b ** ch. » Deux jours après la publication de l’article Glamour, O’Malley Dillon a déclaré qu’elle avait utilisé des mots qu’elle « aurait pu mieux choisir. »

.@marcorubio vous vous êtes tenu dans un silence total lorsque votre collègue du GOP a appelé une membre du Congrès un «f – b -» sur les marches du Capitole devant la presse. Vous n’étiez pas assez grand pour parler alors, et vous ne pouvez plus pleurer maintenant. BTW c’est le mot juste pour ceux qui volent et escroquent les familles de travailleurs. https://t.co/gKoCnJ4App pic.twitter.com/qIERPlV7HR – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 17 décembre 2020

Les utilisateurs de Twitter ont déclaré que la méchanceté de Kimmel reflétait là où les démocrates vraiment debout sur unité. « La gauche nous montrera toujours exactement qui elle est vraiment », un commentateur a dit. Un autre observateur a déclaré que Kimmel est parmi les « épaves de train égoïstes partisanes » qui manquent de conscience de soi lorsqu’ils jaillissent« commentaires haineux et diviseurs. »

La gauche nous montrera toujours exactement qui ils sont vraiment. Tout ce que nous devons faire est de nous asseoir et d’attendre. – Maman conservatrice (@ 627Cheryl) 18 décembre 2020

Je suppose que ces épaves de train égoïstes partisanes ne se voient pas quand elles font des commentaires haineux et diviseurs. J’ai grandi en regardant les gens se moquer de tout le monde tard dans la nuit, mais c’était avant l’enfer des partisans. – Warren Williams (@Thehumanspirit) 18 décembre 2020

Pouvez-vous sentir le rapprochement et l’unité? – Gène Bruihl (@gene_bruihl) 18 décembre 2020

Comme pour prouver ce point, les fans de Kimmel défendu la blague aussi précise, d’accord que Pence ne mérite pas être vacciné. Comme l’a dit un partisan de Biden, «Compte tenu du nombre de morts dont Pence est responsable …, je ne pense pas qu’il méritait même de le lui offrir.

Compte tenu du nombre de morts dont Pence est responsable, de ses décisions inhumaines et de ses actions religieusement mal informées, je ne pense pas qu’il méritait même de le lui offrir. – Scott Ellegood (@sellegood) 18 décembre 2020

Pence ne mérite pas le vaccin. Après ses rassemblements en Géorgie, qui n’encouragent pas les masques ou la distanciation sociale? C’est un affront à ceux d’entre nous qui essayons de rester en sécurité depuis des mois maintenant. – MeredithMJones (@ MJones17713216) 18 décembre 2020

Kimmel a été critiqué même par les démocrates en mai, lorsqu’il a tweeté une vidéo éditée de manière trompeuse pour montrer à tort que Pence semblait livrer des boîtes vides d’EPI à une maison de retraite en Virginie. Après avoir été appelé sur la tromperie, Kimmel a tweeté un excuses sournoises, suggérant que la vidéo aurait dû être OK parce que l’administration Trump ne valorise pas la vérité.

Aussi sur rt.com La non-excuse de Jimmy Kimmel pour avoir poussé de FAKE NEWS sur le VP Pence montre les règles de la partisanerie MSM

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!