Jimmy Kimmel de retour en tant qu’hôte des Oscars

Jimmy Kimmel est prêt à accueillir à nouveau les Oscars, complétant une trilogie qui a commencé avec lui présidant la cérémonie chaotique de la “porte de l’enveloppe”.

L’animateur de talk-show de fin de soirée présidera la cérémonie en mars, ont annoncé lundi les producteurs de l’émission.

“Nous sommes ravis que Jimmy réussisse son tour du chapeau sur cette scène mondiale”, ont déclaré les producteurs exécutifs et showrunners Glenn Weiss et Ricky Kirshner dans un communiqué conjoint. “Nous savons qu’il sera drôle et prêt à tout !”

Kimmel a déjà animé l’émission deux fois auparavant, en 2017, lorsqu’il a géré les derniers instants chaotiques au cours desquels le mauvais gagnant de la meilleure photo a été appelé, puis l’année suivante, qui est arrivée quelques mois seulement après le calcul #MeToo.

“Un grand honneur ou un piège”

“Être invité à accueillir les Oscars pour la troisième fois est soit un grand honneur, soit un piège”, a déclaré Kimmel. “Quoi qu’il en soit, je suis reconnaissant à l’académie de m’avoir demandé si rapidement après que tout le monde ait dit non.”

Après les 90e Oscars en 2018, que Kimmel a accueillis avec des critiques généralement positives, les Oscars se sont déroulés sans hôte jusqu’à la 94e cérémonie plus tôt cette année, lorsque Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes ont partagé la scène.

“Jimmy est l’hôte idéal pour nous aider à reconnaître les incroyables artistes et films de nos 95e Oscars”, ont déclaré le PDG de l’académie Bill Kramer et la présidente de l’académie Janet Yang. “Son amour des films, son expertise de la télévision en direct et sa capacité à se connecter avec notre public mondial créeront une expérience inoubliable pour nos millions de téléspectateurs dans le monde.”

Molly McNearney, co-scénariste et productrice exécutive de Jimmy Kimmel en direct ! et est marié à Kimmel, sera également producteur exécutif de la diffusion des Oscars. Les cotes d’écoute ont été un peu des montagnes russes pour la prestigieuse remise des prix d’Hollywood. Les 94e Oscars ont été une amélioration avec 15,36 millions de téléspectateurs, mais c’était aussi par rapport au plus bas record de l’année précédente, qui a frappé de nombreuses émissions de récompenses modifiées par COVID. Comme toujours, les notes seront primordiales pour le diffuseur ABC.

“Le retour de Jimmy Kimmel pour animer les Oscars est un rêve devenu réalité. Comme nous le voyons tous les soirs dans sa propre émission, Jimmy peut tout gérer avec cœur et humour, et nous savons qu’il offrira les rires et les moments de fête qui définissent le Oscars”, a déclaré Craig Erwich, président d’ABC Entertainment, Hulu & Disney Branded Television Streaming Originals. “Nous aimons être le foyer de la plus grande soirée d’Hollywood et nous avons hâte de porter un toast au succès du cinéma et de la narration de cette année.”

La gifle de Smith

Ce prochain événement est une année anniversaire historique pour le spectacle, et le premier à suivre l’incident au cours duquel Will Smith a frappé le présentateur Chris Rock sur scène. Smith, qui a remporté le prix du meilleur acteur cette nuit-là, a été banni des Oscars pendant 10 ans en conséquence. La direction de l’organisation a déclaré qu’elle aimerait passer de la gifle et se concentrer sur une cérémonie qui célèbre le cinéma.

La 95e cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 12 mars au Dolby Theatre de Los Angeles et sera diffusée en direct sur ABC dans plus de 200 territoires à travers le monde.