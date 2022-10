Jimmy Kimmel appelle Elon Musk pour avoir publié une théorie du complot – Hollywood Life

Voir la galerie





Jimmy Kimmel ne s’est pas retenu Elon Musk, après que le fondateur de Tesla a partagé un article faisant la promotion d’un complot non étayé concernant le suspect qui a attaqué le président de la Chambre de Nancy Pelosi mari Paul le dimanche 30 octobre. Jimmy, 54 ans, n’a pas mâché ses mots en faisant savoir à Elon, 51 ans, ce qu’il pensait de lui et du complot sur Twitterqu’Elon a récemment conclu un accord d’achat.

il a été intéressant, au fil des ans, de vous voir passer du gars de la voiture électrique à un morceau de merde entièrement formé @Elon Musk https://t.co/ECkgEiQ29k —Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 30 octobre 2022

Jimmy a tweeté le tweet d’Elon supprimé depuis et l’a critiqué pour avoir partagé la théorie. “Cela a été intéressant au fil des ans de vous voir passer du gars de la voiture électrique à un morceau de merde entièrement formé”, a écrit le comédien. Elon a répondu avec un emoji pleurant.

La théorie partagée par Elon accusait le mari du président de la Chambre et son agresseur David DePape se connaissaient et avaient une relation avant l’attaque. Le site qu’Elon a partagé a une histoire de publication de fausses nouvelles, par Le New York Times. Le procureur du district de San Francisco Brooke Jenkins a dit qu’il n’y a aucune preuve pour soutenir l’idée que Paul et David se connaissaient avant l’attaque. Elon a répondu Les temps rapporter qu’il s’est lié à un site connu pour diffuser de fausses nouvelles dans un tweeter. “C’est faux – je n’ai *pas* tweeté un lien vers Le New York Times!” il a écrit, apparemment comme une blague.

Je ne connais pas Elon Musk et, tbh, je me fiche de savoir qui possède Twitter. Mais je dirai que si cela est vrai, j’espère que lui et son peuple prendront cela très au sérieux parce que c’est effrayant. Tant de personnes inaptes disent que le discours de haine est la liberté d’expression. https://t.co/Sy0jvXIBnC – LeBron James (@KingJames) 29 octobre 2022

Jimmy n’a pas été la seule célébrité à appeler Elon depuis qu’il a acheté Twitter. James Lebron a déclaré qu’il espère que le fondateur de SpaceX prendra au sérieux les personnes crachant des discours de haine sur la plate-forme, citant un journaliste partageant des recherches selon lesquelles l’utilisation d’insultes a augmenté depuis qu’Elon a acheté le site de médias sociaux. “Je ne connais pas Elon Musk et, tbh, je me fiche de qui possède Twitter. Mais je dirai que si cela est vrai, j’espère que lui et son peuple prendront cela très au sérieux parce que c’est effrayant. Tant de personnes inaptes disent que le discours de haine est la liberté d’expression », le joueur de la NBA tweeté.

Paul Pelosi a été victime d’une attaque au marteau dans sa maison et celle du président de la Chambre à San Francisco le vendredi 28 octobre. Le suspect a été appréhendé et inculpé de tentative d’homicide, d’agression avec une arme mortelle, de maltraitance de personnes âgées et de cambriolage. Paul a dû subir une opération de réparation du crâne à la suite de l’incident. Le président de la Chambre a publié une déclaration à la suite de l’attaque de samedi. “Nos enfants, nos petits-enfants et moi avons le cœur brisé et traumatisés par l’attaque potentiellement mortelle contre notre Pop”, a-t-elle écrit. “Sachez que l’effusion de prières et de souhaits chaleureux de tant de membres du Congrès est un réconfort pour notre famille et aide Paul à progresser dans son rétablissement.”