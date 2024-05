Jimmy Kimmel affronte un faucon dans sa maison après l’opération à cœur ouvert de son fils Billy

Jimmy Kimmel et sa famille ont passé un week-end de vacances très mouvementé. L’animateur de fin de soirée a parlé de tout ce qui s’est passé pendant Monologue du mercredi soir sur Jimmy Kimmel en directsoulignant qu’il a passé une grande partie du week-end à l’hôpital pour enfants pour son fils de 7 ans, Billy’s, troisième opération à cœur ouvert.

« Il va très bien », a noté Kimmel sous les applaudissements du public.

Cependant, la famille a également dû faire face à un certain chaos à son retour chez elle lundi. Kimmel a déclaré qu’une heure après leur retour à la maison, il jouait à des jeux vidéo avec Billy lorsque le petit garçon a remarqué que quelque chose n’allait pas.

« Il a dit : ‘Papa, il y a deux oiseaux dans la maison !' », a partagé Kimmel, montrant des images de lui dans la cuisine avec un long balai, essayant d’amadouer un faucon par la fenêtre.

Billy Kimmel et Jimmy Kimmel tentent de faire sortir un faucon de la maison. – Jimmy Kimmel en direct/YouTube

« C’est bon, Bill, papa va le sortir », dit la femme de Kimmel, Molly McNearney, dans le clip.

Mais le faucon se révèle être un invité indésirable et obstiné qui vole dans la cuisine. Finalement, après s’être écrasé dans une autre partie de la cuisine, faisant voler des plumes partout, le faucon s’envole par la fenêtre.

Kimmel a noté qu’ils avaient trouvé un autre oiseau mort dans la salle à manger, soulignant qu’il avait une connotation particulière pour la famille.

« Je ne crois pas vraiment à ce genre de choses, mais le jour de l’opération de Billy, ma femme a vu une colombe triste sur le rebord à l’extérieur de sa chambre », a expliqué Kimmel. « C’est apparemment un présage de mort, et cela l’a vraiment effrayée. »

Cependant, a-t-il ajouté, « Nous rentrons de l’hôpital et le faucon arrive et il tue la colombe triste, tue le présage de la mort! »

En 2017, Kimmel a révélé que son fils était né avec une maladie cardiaque. Après avoir annoncé que Billy avait a subi sa troisième opération cette semaineKimmel a noté qu’ils espéraient que ce serait la dernière pour le petit garçon.

« Nous avons abordé cette expérience avec beaucoup d’optimisme et presque autant de peur et nous en sommes sortis avec une nouvelle valve à l’intérieur d’un enfant heureux et en bonne santé », a écrit Kimmel sur Instagram.

