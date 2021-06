Jimmy Kimmel a maintenant un match de bowl de football universitaire de LA nommé d’après lui

Le comédien Jimmy Kimmel a raconté un nouveau genre de blague dans son émission mercredi soir :

Quel est le seul match de bowl après-saison de football universitaire à porter le nom d’une personne et non d’un mangeur de mauvaises herbes, d’un en-cas au fromage ou d’un autre sponsor d’entreprise ?

La réponse est le Jimmy Kimmel LA Bowl qui se jouera le 18 décembre au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie.

« C’est vrai », a déclaré Kimmel sur ABC. « C’est le nom du jeu de boule. C’est l’histoire en train de se faire. Jamais auparavant un jeu de boules n’avait été nommé d’après un être humain, et Papa John’s ne compte pas. Il est à peine humain.

L’ancien John Hancock Bowl à El Paso ne compte pas non plus car il porte le nom d’un sponsor de la compagnie d’assurance, pas du révolutionnaire américain. Sinon, Kimmel est sérieux : ce sera le nom de ce match, qui opposera la sélection n°1 de la Mountain West Conference à la sélection n°5 de la Pac-12.

Kimmel et SoFi Stadium ont annoncé l’accord mercredi, affirmant qu’ils avaient conclu un partenariat pluriannuel pour nommer Kimmel comme partenaire officiel des droits de dénomination du LA Bowl, un nouveau jeu de bowl qui a été annulé la saison dernière en raison de la pandémie de COVID-19.

Le match sera télévisé par ABC et sera parmi les premiers des plus de 40 matchs éliminatoires prévus pour 2021-2022.

Kimmel a dit qu’il savait tout d’eux.

« Il y a peu de traditions américaines plus excitantes qu’un match de football universitaire – la tradition, l’apparat et surtout les noms des sponsors », a déclaré Kimmel. « Il y a tellement de noms colorés mémorables – le bol R&L Carriers New Orleans, le bol RoofClaim.com Boca Raton, le bol Tropical Smoothie Café Frisco, le bol LendingTree, le bol Cheese-It. La liste se rallonge de plus en plus. Et depuis que j’ai 52 ans, c’est-à-dire l’année dernière, je rêve d’avoir un match de football universitaire qui porte mon nom. Et ce soir, je suis ravi d’annoncer que ce rêve se réalise enfin.

Les commandites en titre pour les jeux de bowl mineurs tels que le LA Bowl peuvent généralement être relativement peu coûteuses pour toute la publicité qu’elles génèrent. Par exemple, en 2018, Elk Grove Village dans l’Illinois a accepté de payer 300 000 $ pour nommer le Bahamas Bowl « Makers Wanted » Bahamas Bowl. C’est le slogan marketing du village, et l’objectif était d’attirer les fabricants dans son parc industriel près de l’aéroport international O’Hare.

Avant même que le match ne soit joué, le maire d’Elk Grove Village a déclaré que le parrainage avait déjà généré des millions de dollars de publicité.

Le LA Bowl appartient au SoFi Stadium, qui fait partie de l’empire Hollywood Park du propriétaire des Rams de Los Angeles, Stan Kroenke.

Les termes du contrat ne sont pas divulgués. Dans un communiqué de presse, le SoFi Stadium a indiqué que Kimmel travaillera avec les partenaires communautaires du jeu de boule, tels que One For All d’Inglewood, pour soutenir les jeunes par le biais de programmes sociaux.

« Stan Kroenke a conçu Hollywood Park pour être une destination sportive et de divertissement pour les Angelenos et les visiteurs du monde entier », a déclaré Jason Gannon, directeur exécutif du jeu, dans un communiqué mercredi. «Nous ne pouvons pas penser à une meilleure façon de réunir le sport et le divertissement qu’en collaborant avec le célèbre animateur de fin de soirée et comédien Jimmy Kimmel sur notre jeu de bowl collégial. Jimmy Kimmel LA Bowl apportera non seulement une incroyable expérience de jour de match aux fans, mais il se concentrera également sur le soutien de notre communauté 365 jours par an. »

Suivez le journaliste Brent Schrotenboer @Schrotenboer. Courriel : bschrotenb@usatoday.com