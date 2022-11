«Jimmy Jimmy» de Bappi Lahiri devient un hymne de protestation en Chine au milieu du verrouillage de Covid

Les restrictions liées au COVID-19 en Chine sont devenues une cause massive de conflits parmi les civils. Aujourd’hui, une chanson indienne est devenue leur hymne pour exprimer leur colère, leur frustration et leur mécontentement face à la stricte politique zéro COVID du gouvernement Xi Jinping. Si l’on en croit les médias, la politique stricte a accablé de nombreux citoyens, les obligeant à rester coincés chez eux. Au milieu de cela, la chanson à succès du chanteur légendaire de Bollywood, Bappi Lahiri, Jimmy Jimmy Aaja Aaja, qui est sortie en 1982 dans la tracklist de Mithun Chakraborty-star Disco Dancer, est venue à la rescousse de nombreux civils chinois.

La chanson s’est étonnamment infiltrée dans la conscience chinoise tendance comme un moyen de protester contre la politique stricte de manière inoffensive. Notamment, en mandarin, les mots “Jie mi, Jie mi” se traduisent par “Donnez-moi du riz, donnez-moi du riz”. Plusieurs vidéos de Chinois prononçant les paroles de “Jimmy Jimmy Aaja Aaja” de Bappi Lahiri sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Non seulement ils prononcent les paroles, mais on les voit également tenir des récipients de riz vides pour souligner la pénurie de riz et d’autres produits essentiels dans leurs foyers. Le gouvernement chinois est tout à fait strict quant à la surveillance de toute opposition contre leurs politiques sur les réseaux sociaux, cependant, la manifestation mettant en vedette la chanson de Bappi Lahiri a réussi à échapper au gouvernement chinois et à ne pas être supprimée, selon l’Indian Express.

Pepole dans #Chine pris au piège de leurs maisons en raison du verrouillage #BappiLahiri chanson super hit “Jimmy Jimmy Aja Aja” pour exprimer leur frustration vis-à-vis de Xi strict #ZeroCovid politique En mandarin “Jie MI Jie Mi’ -” Give Me Rice, Give Me Rice “tout en montrant des récipients vides pic.twitter.com/bdYBqrgf0d — Weisel🇮🇳 (@weiselaqua) 1 novembre 2022

Selon certaines informations, la tendance de la chanson de Bollywood a commencé à faire surface sur la plate-forme chinoise de médias sociaux Douyin, l’autre nom de TikTok dans le pays. En dehors de cela, de nombreux clips ont fait surface sur les réseaux sociaux qui montrent que le personnel de sécurité est strict avec les civils qui protestent contre le verrouillage. Le rapport affirme également que de nombreux travailleurs qui ont été embauchés pour assembler le dernier iPhone d’Apple ont simplement quitté l’entreprise en raison des conditions de travail stressantes à Zhengzhou, dans le centre de la Chine.

