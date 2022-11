Jimmy Janicki, Downers Grove North se préparent pour un défi monstre contre Mt. Carmel – Shaw Local

Jimmy Janicki préférerait s’en tenir à son travail principal samedi.

Le secondeur junior de Downers Grove North est l’un des leaders d’une défense qui cherche à réussir un bouleversement monstre ce week-end. Après avoir écrasé Lincoln Park 46-0 lors d’un match éliminatoire de premier tour de classe 7A le week-end dernier, les Trojans, 17e tête de série (7-3), accueillent la tête de série Mt. Carmel (10-0) samedi à 13 h.

Janicki, un joueur physique avec de bonnes compétences en tacle, sert également de parieur des Troyens. Il n’est pas en reste non plus. Il a en moyenne près de 47 verges par botté de dégagement. Face à la caravane très bien classée, Janicki pourrait être une arme clé dans le match de samedi, même s’il préférerait que l’attaque des Trojans minimise ses opportunités de botté de dégagement.

“Jimmy a fait du bon travail comme secondeur, mais c’est aussi un très bon parieur”, a déclaré l’entraîneur de Downers Grove North, Joe Horeni.

Janicki, un joueur de baseball hors pair, a déclaré qu’il avait commencé à donner des coups de pied dans le football des jeunes. Il est heureux de contribuer à la défense et aux équipes spéciales.

“La plus grande partie de mon jeu de coups de pied est d’avoir une conscience de la situation sur l’endroit où le ballon doit être, donc cela place notre défense dans une bonne position”, a déclaré Janicki.

Mt. Carmel, qui est entraîné par l’ancien quart-arrière vedette de l’Illinois du Nord Jordan Lynch, a renversé ses adversaires cette saison. La Caravane n’a marqué qu’au moins 35 points dans neuf de ses 10 matchs, dont un triomphe 60-0 sur St. Viator lors de la semaine 9.

“Mt. L’attaque de Carmel est talentueuse », a déclaré Janicki. «Nous devons limiter les gros jeux et faire notre travail en défense. Nous devons donner à notre attaque une chance d’obtenir des points. Notre victoire en séries éliminatoires au premier tour a été un sentiment formidable pour l’équipe. C’était génial de voir les gars se sentir bien. Tout au long de l’année, le noyau de secondeurs a fait un excellent travail en étant physique et en arrêtant la course, ce qui jouera un rôle important samedi.

Mt. Carmel est l’une des équipes les plus expérimentées et les plus motivées des séries éliminatoires, renvoyant 18 partants du quart de finaliste de l’État de la saison dernière, dont un certain nombre de joueurs de Division I. Le porteur de ballon junior Darrion Dupree et le quart-arrière Blainey Dowling sont les têtes d’affiche d’une offensive puissante.

“Mt. Carmel a essentiellement des crampons à tous les niveaux, offensivement et défensivement », a déclaré Horeni. « Nous sommes ravis du défi. Peu de gens pensaient que nous serions dans cette position avant le début de la saison. Nous sommes motivés pour continuer à jouer. Nous avons affronté des équipes difficiles tout au long de l’année. Mt. Carmel est extrêmement bien entraîné. Leur quart-arrière est si précis, projeté à un taux d’achèvement de 80%, alors que la plupart des gens sont satisfaits de 65%.

«Ils ont un porteur de ballon explosif, ils sont gros devant. Nous allons perdre du poids. Mais nous avons fait face à de grosses lignes offensives. Ils ont des meneurs de jeu à tant de postes. Nous devons limiter leurs possessions, organiser de longs trajets pour garder leur attaque hors du terrain.

Danny Pasko (8) de Lyons dirige le ballon contre Naperville Central lors d’un premier match de football universitaire de classe 8A entre Lyons Township et Naperville Central à Western Springs, IL. (Tony Gadomski/Tony Gadomski pour Shaw Local)

Forte course de conférence

La West Suburban Silver Conference montre sa force dans les séries éliminatoires cette saison.

Remplie de plusieurs grandes écoles capables d’être parmi les meilleures de l’État, la ligue montre ses muscles cet automne.

Menée par le jeu solide de York et de Glenbard West, la conférence a connu une solide performance au premier tour, les quatre équipes éligibles aux séries éliminatoires se qualifiant pour le deuxième tour.

York, au milieu de la meilleure saison de l’histoire du programme, a remporté ses neuf matchs de saison régulière pour remporter le titre WSC Silver. Les Dukes, tête de série n ° 2 de la classe 8A, ont ouvert les séries éliminatoires avec une victoire retentissante de 31-10 sur Oswego East au premier tour pour organiser une bataille mémorable au deuxième tour avec la centrale Marist (7-3) samedi.

Glenbard West (9-1) entre au deuxième tour sur une séquence de quatre victoires consécutives depuis qu’il a perdu une décision de 17-13 contre York le 30 septembre. Les Hilltoppers ont remporté l’une des victoires les plus impressionnantes en séries éliminatoires au premier tour, envoyant Lockport 38- 7 la semaine dernière pour mettre en place une bataille face à Glenbrook South (9-1) samedi à Glen Ellyn.

Lyon devient chaud au bon moment de la saison après une paire de défaites en quatre semaines à la fin de la saison régulière. Les Lions (8-2) ont battu Naperville Central 26-17 au premier tour pour se qualifier pour un match de deuxième tour contre Plainfield North (10-) à Plainfield vendredi.

Downers Grove North s’est faufilé dans les séries éliminatoires après deux défaites lors de leurs trois derniers matchs de saison régulière, mais les Trojans (7-3) ont écrasé Lincoln Park 46-0 au premier tour.

“Tout le monde ne participe pas aux séries éliminatoires, donc continuer à jouer lors de la 11e semaine de la saison est spécial”, a déclaré Horeni. « Les enfants sont ravis. Nous avons eu une bonne participation des partisans sur la route lors de notre premier match éliminatoire. C’était bien aussi d’avoir les plus jeunes dans le jeu, en plus de voir les seniors dans notre dernière équipe éliminatoire puisque nous n’avions pas eu de séries éliminatoires l’année COVID-19 et nous avons raté les séries éliminatoires l’année dernière. C’était bien pour eux d’avoir un avant-goût des séries éliminatoires.

Brian Hill/bhill@dailyherald.com Jalen Brown (23 ans) de Glenbard South dirige 90 verges pour un touché à Bartlett. (Brian Hill/Brian Hill/Daily Herald)

Une course courte mais excellente

Peut-être que la course de 66 verges du porteur de ballon de Glenbard South Jalen Brown était un microcosme de sa carrière de footballeur de deux ans. En deux saisons, Brown s’est imposé comme l’un des talents d’élite dans les deux sens à Chicagoland. Il a décidé de jouer au football pour la première fois avant le début de sa saison junior. Son impact à double sens a incité les Raiders à une course mémorable.

Sa longue course de TD dans la première minute du match éliminatoire du premier tour de la classe 5A de vendredi dernier contre Nazareth a choqué la foule arrivée tardivement à Glen Ellyn. Les Roadrunners ont récolté 48 points sans réponse pour remporter une victoire de 48-22 et mettre fin à la carrière de Brown.

Assis sur la ligne de 45 verges, plein d’émotions à la suite de la défaite fulgurante, Brown de 6 pieds 2 pouces et 216 livres a déclaré qu’il avait jusqu’à 10 offres. Sa combinaison de taille, de force et d’un moteur non-stop fait de lui une perspective unique en raison de sa capacité à jouer de nombreux postes au collège.

“Mon recrutement a été assez modéré en ce moment, mais les écoles me contactent et j’essaie de faire quelques visites”, a déclaré Brown. “Je sens que je vais recevoir des offres plus importantes. J’ai reçu des offres pour jouer au secondeur à l’université. Je n’ai jamais joué au secondeur. J’ai aussi des running back (offres). Ces (offres) sont beaucoup à prendre. C’est arrivé beaucoup plus vite que je ne le pensais. Je commence à rattraper ça. »