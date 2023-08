Jimmy Graham devrait bientôt revenir d’un « épisode médical »

L’ailier serré des Saints Jimmy Graham devrait reprendre l’entraînement cette semaine après ce que les responsables de l’équipe ont décrit comme un « épisode médical » qui a conduit la police de la région de Los Angeles à arrêter le joueur vétéran et à l’emmener à l’hôpital le week-end dernier.

« Je m’attends à voir Jimmy ici, j’espère demain », a déclaré l’entraîneur des Saints Dennis Allen après l’entraînement mardi soir. « Nous verrons, mais je ne pense pas que cela va lui faire manquer beaucoup de temps. »

Le Dr John Amoss, médecin de l’équipe des Saints, a déclaré que Graham avait probablement eu une crise et était désorienté lorsqu’il a été récupéré par les autorités du comté d’Orange vendredi soir.

Les Saints s’étaient envolés pour la Californie mercredi dernier pour des entraînements conjoints avec les Chargers de Los Angeles avant la victoire 22-17 de la Nouvelle-Orléans lors du deuxième match de pré-saison des deux équipes dimanche soir.

Graham n’a pas joué dans le match. L’équipe avait congé lundi et Graham a également manqué l’entraînement mardi.

Allen a refusé d’entrer dans les détails de ce qui a indisposé Graham ces derniers jours.

« Je ne vais pas entrer dans les détails », a déclaré Allen. « Je pense que l’important est que Jimmy aille bien et j’espère qu’il sera de retour ici pour s’entraîner rapidement. »

Les Saints clôturent leur liste de pré-saison à domicile contre les Texans de Houston dimanche.

Reportage de l’Associated Press.

