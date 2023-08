Jimmy Graham de retour avec les Saints après avoir été arrêté par la police lors d’un « épisode médical »

L’ailier rapproché des Saints de la Nouvelle-Orléans, Jimmy Graham, était au milieu d’un « épisode médical » et a été désorienté lorsqu’il a été placé en garde à vue dans la région de Los Angeles et transporté à l’hôpital, a annoncé l’équipe samedi.

Graham a été arrêté par la police vendredi soir alors qu’il se serait promené dans la circulation et a été réservé parce qu’il était soupçonné d’être sous l’influence d’une substance contrôlée.

Les Saints ont annoncé que Graham avait été évalué par le médecin de l’équipe John Amoss, qu’il était sorti de l’hôpital samedi matin et qu’il était de retour avec l’équipe alors qu’elle se préparait pour un match de pré-saison dimanche soir contre les Chargers de Los Angeles.

L’équipe a déclaré qu’Amoss avait déterminé que Graham souffrait « probablement » des effets d’une crise lorsqu’il a été appréhendé vendredi soir. Graham a passé la nuit sous surveillance et tests médicaux, a indiqué l’équipe.

« Amoss a rencontré Graham à l’hôpital et supervise ses soins en ce moment », indique le communiqué des Saints.

Il n’était pas immédiatement clair si Graham, 36 ans, serait disponible pour jouer dimanche.

Graham est un quintuple joueur du Pro Bowl qui a passé la saison dernière hors du football mais est revenu dans la ligue le mois dernier lorsqu’il a signé un contrat d’un an avec la Nouvelle-Orléans. Il a passé ses cinq premières saisons avec les Saints avant de s’arrêter à Seattle, Green Bay et Chicago.

Reportage de l’Associated Press.

