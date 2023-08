Jimmy Garoppolo : Trey Lance a toujours un « avenir radieux » après l’échange des 49ers

Jimmy Garoppolo a partagé quelques mots positifs pour le quart-arrière qui devait le remplacer à San Francisco après un échange avec Dallas ce week-end.

Le quart-arrière des Raiders a exprimé son optimisme quant à l’avenir de Trey Lance après qu’il soit tombé au troisième rang du tableau des profondeurs des 49ers avant son échange avec les Cowboys la semaine dernière.

« Je suis ravi pour Trey. Juste une nouvelle opportunité pour lui », Garoppolo a déclaré à NFL Media. « Les choses n’ont pas fonctionné à San Francisco pour quelque raison que ce soit, mais je suis content qu’il ait une autre chance, mec. Cette ligue est une question d’opportunités, et quand vous en avez une nouvelle comme celle-là, vous devez simplement en profiter. .

« Chacun a son propre chemin et tout le reste. Cela ne sera jamais facile, mais c’est comme ça qu’on en sort. Donc je suis toujours excité pour lui, mec. C’est un de mes frères. Je tire toujours pour lui. lui. »

L’échange de Lance a mis fin à l’un des mandats les plus brefs pour un des cinq premiers choix de l’équipe qui l’a repêché dans l’histoire récente. Les 49ers ont échangé trois choix de première ronde plus un choix de troisième ronde pour passer au troisième rang du repêchage de la NFL 2021 afin de sélectionner Lance, signe que le séjour de Garoppolo à San Francisco était probablement sur le point de se terminer.

Mais Garoppolo a conservé son poste de titulaire pour la saison 2021, aidant les 49ers à atteindre le match de championnat NFC cette année-là seulement deux saisons après avoir participé au Super Bowl avec lui comme quart-arrière. San Francisco a finalement nommé Lance son quart-arrière partant après la saison 2021, laissant l’avenir de Garoppolo en évolution pendant la majeure partie de l’intersaison 2022.

Garoppolo est finalement resté à San Francisco pour la saison 2022, retravaillant son contrat avant la saison régulière et retrouvant finalement son emploi de titulaire lorsque Lance a subi une blessure à la cheville mettant fin à la saison au cours de la semaine 2.

Les 49ers se sont finalement séparés de Garoppolo, le laissant repartir cette intersaison alors qu’il signait avec les Raiders.

Comme Dak Prescott pourrait éventuellement se retrouver dans une situation similaire à celle de Garoppolo, Garoppolo pense que l’arrivée de Lance à Dallas peut être une bonne chose pour Prescott.

« Il y a toujours des jeunes qui essaient de venir, et évidemment, les entraîneurs veulent que des joueurs plus jeunes et moins chers fassent quelque chose qu’ils pensent être meilleur que vous », a déclaré Garoppolo. « Mais c’est ce qui rend cette ligue si géniale, mec. Ça te pousse.

« Devoir entraîner celui que les Niners ont repêché, cela allait me pousser et faire de moi un meilleur joueur, et j’en suis sorti meilleur à l’autre bout du fil. Donc je pense que tout est une question de perspective. Vous devez réaliser où vous rang dans tout cela et quelle opportunité c’est d’être dans la NFL, d’être un quart-arrière de la NFL. Ce n’est pas facile, mais tu dois aimer ça, mec.

Jerry Jones n’a pas consulté Dak ou McCarthy avant que les Cowboys débarquent Trey Lance

Lance n’a pas été la principale raison pour laquelle les 49ers ont finalement quitté Garoppolo. L’émergence de Brock Purdy à la fin de la saison dernière a permis à San Francisco de passer plus facilement à autre chose en déclarant le choix de septième ronde de 2022 comme quart-arrière partant pour la saison 2023. L’équipe a également recruté Sam Darnold pendant l’intersaison.

Darnold a officiellement usurpé Lance sur la carte des profondeurs la semaine dernière, menant à l’échange du quart-arrière de 23 ans deux jours plus tard. Lance a terminé sa carrière des 49ers avec seulement quatre départs à son actif, avec une fiche de 2-2 lors de ces matchs alors qu’il a lancé pour 757 verges, cinq touchés et trois interceptions au cours de ses huit matchs en carrière. Il a également ajouté 235 verges au sol et un touché au sol au cours de ses deux saisons régulières à San Francisco.

Alors que l’entraîneur des 49ers, Kyle Shanahan, a récemment déclaré qu’il avait l’impression de « laisser tomber Trey », Garoppolo ne semblait pas savoir pourquoi les choses n’avaient pas fonctionné pour Lance à San Francisco, mais il est toujours un de ses fans.

« Je ne sais pas comment tout cela s’est déroulé et tout », a déclaré Garoppolo. « Pendant que j’étais là-bas, Kyle allait appeler les pièces pour vous. Vous devez simplement y aller et les exécuter au mieux de vos capacités.

« Trey est un de mes frères, mec, donc comme je l’ai déjà dit, je tire toujours pour lui. Je pense qu’il a un brillant avenir dans cette ligue. Ce mec a du talent. Je dois juste le faire sortir. »

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football 49ers de San Francisco Jimmy Garoppolo

Tendances NFL

L’effectif de la NFL 2023 réduit le tracker : la star de « Hard Knocks », Jerome Kapp, lâche prise

2023 Dallas Cowboys Over/Under gagnent les cotes totales, les pronostics et les choix

Skip Bayless et Richard Sherman revivent l’affrontement de 2013 dans le nouveau look « Undisputed »





Calendrier de pré-saison de la NFL 2023 : dates, heures, chaînes, comment regarder

« Undisputed » revient lundi et dévoile une nouvelle programmation avec Michael Irvin, Richard Sherman et Keyshawn Johnson

L’entraîneur des Steelers, Mike Tomlin, est une rareté dans la NFL : une chose sûre





Indice d’optimisme NFC Est : raisons d’espérer et de s’inquiéter pour les quatre équipes

Le choix n ° 2, CJ Stroud, nommé QB partant des Texans après la finale de la pré-saison

Projection de l’effectif de 53 joueurs des 49ers : c’est officiellement l’équipe de Brock Purdy maintenant