Paul GutiérrezRédacteur d’ESPNLecture de 4 minutes

Davante Adams à court de mots après sa défaite contre les Lions Davante Adams partage sa frustration après la défaite 26-14 des Raiders contre les Lions dans “Monday Night Football”.

DETROIT — Tandis que Le quart-arrière des Raiders de Las Vegas, Jimmy Garoppolo, a fait un résumé concis de son jeu lors de la défaite 26-14 des Raiders contre les Lions de Détroit lundi soir au Ford Field, le receveur All-Pro Davante Adams était presque sans voix.

C’était ce genre de match pour l’offensive de Las Vegas, qui a été dominée par les Lions 486-157.

“Vous avez de bons et de mauvais jours”, soupira Garoppolo. “Aujourd’hui, c’était une mauvaise journée, il n’y a pas moyen de l’édulcorer. C’est comme ça. Donc, je dois juste mieux jouer. Moi-même, je dois mieux jouer. Un tas de petites choses qui résoudront beaucoup de problèmes.

“Cela commence avec moi. Nous devons être meilleurs, et nous le serons.”

Après avoir subi une nuit de passe de 10 sur 21 pour 126 verges avec une interception dans la zone des buts et subi six sacs, un sommet en carrière, la note de passeur de Garoppolo de 46,9 était la troisième note de passeur la plus basse au début de sa carrière.

Et Garoppolo, qui revenait après avoir raté la défaite de la semaine dernière contre les Bears de Chicago en raison d’une blessure au dos subie la semaine précédente, mène désormais la NFL avec neuf interceptions. Ceci malgré une absence de 2 matchs et demi (il a raté la défaite des Raiders lors de la quatrième semaine contre les Chargers de Los Angeles en raison d’une commotion cérébrale).

“Nous ne pouvons pas gagner si nous donnons le ballon, point final”, a déclaré l’entraîneur des Raiders Josh McDaniels, qui a réitéré qu’il ne ciblait pas Garoppolo.

Adams, quant à lui, n’a réussi qu’une seule capture sur sept cibles pour 11 verges, et son taux de capture de 14 % était à égalité pour le pire pourcentage de réception dans un match avec plus de cinq cibles dans sa carrière, selon la recherche ESPN Stats & Information. Et même si Garoppolo a cherché Adams en profondeur, il a raté quatre lancers non cadrés.

“Honnêtement, je ne sais pas quoi dire pour le moment,” dit doucement Adams. “Je ne le sais vraiment pas. J’aurais aimé avoir les mots pour dire quelque chose qui ne sera pas évoqué dans les médias et sorti de son contexte, alors je vais juste, vraiment, je ne sais tout simplement pas. “

Adams, qui s’est dit frustré, n’a récolté que 142 verges sur réception au cours des quatre derniers matchs, son plus faible total en quatre matchs depuis la saison 2015, alors qu’il en était à sa deuxième année dans la NFL, avec les Packers de Green Bay.

Il n’a pas non plus capté de passe de touché depuis la semaine 3.

“Ce n’est pas difficile de maintenir la confiance dans notre attaque”, a déclaré Adams. “C’est juste difficile de maîtriser sa frustration quand on n’arrive pas à tout mettre en place, alors qu’on sait qu’on devrait le faire.

“Continuez simplement à essayer de vous améliorer. Continuez à essayer de vous améliorer.”

Il était difficile pour Garoppolo de se démarquer contre les Lions.

Considérez que Garoppolo n’était que 2 sur 7 avec l’interception sur des lancers de 15 verges aériennes ou plus vers le bas du terrain. Il a réussi 3 sur 10 aux deuxième, troisième et quatrième essais, a été 1 sur 7 aux lancers en dehors des chiffres et, finalement, n’a été que 4 sur 12 en ciblant des receveurs, dont 1 sur 7 en ciblant Adams. .

En fait, aucun receveur n’a touché le ballon en première mi-temps.

Les Lions ont fait pression sur Garoppolo sur 12 de ses 28 revers, dont huit sur 11 au quatrième quart, et le pourcentage de jeu de 43 % est le taux de pression le plus élevé auquel Garoppolo ait été confronté dans un match depuis qu’il a vu un taux de 45 % lors de la semaine 8. de la saison 2020 contre les Seahawks de Seattle, alors qu’il évoluait avec les 49ers de San Francisco.

“Je suis un peu énervé par le match”, a déclaré Garoppolo, “mais physiquement, je vais bien”.

Signé pour un contrat d’agent libre de 72,75 millions de dollars sur trois ans pour remplacer le partant de neuf ans Derek Carr, Garoppolo, souvent blessé, a subi une opération au pied gauche en mars. Il a raté la partie sur le terrain du programme intersaison des Raiders pendant sa rééducation et a participé à un « décompte des lancers » au camp d’entraînement avant de subir une commotion cérébrale et des blessures au dos.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’impression qu’il était encore en train de rattraper son retard, Garoppolo a haussé les épaules.

“Je veux dire, je ne trouverai jamais une excuse pareille”, a-t-il déclaré. “C’est comme ça. Nous sommes dans la saison maintenant. Les gens ne se soucient pas de savoir si vous avez des excuses ou non, alors vous devez y aller et jouer. Je dois jouer mieux. C’est juste un un tas de petites choses, mec. Mec, c’est frustrant.

“Vous avez des bons jours, vous avez des mauvais jours, mais nous devons juste enchaîner les choses. Je dois mieux jouer. Il y a tellement d’amour dans ce vestiaire et ça craint que nous ayons joué comme ça ce soir. “.

McDaniels, le meneur offensif des Raiders, a reconnu qu’il devait continuer à bricoler son attaque.

Mais lorsqu’on lui a demandé si cela pourrait inclure d’envisager un changement au poste de quart-arrière, McDaniels a rapidement répondu : « Je ne vais pas en parler pour le moment. »