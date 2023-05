Jimmy Garoppolo assis sur les OTA des Raiders après avoir signalé une opération au pied en mars

Le début de Jimmy Garoppolo dans son mandat des Las Vegas Raiders commence sur la touche.

Après avoir signé avec les Raiders en mars, le quart-arrière vétéran a subi une opération au pied qu’il s’était blessé la saison dernière, L’Athletic a rapporté jeudi. Las Vegas serait convaincu que Garoppolo sera prêt à jouer d’ici le début de la saison régulière, mais l’entraîneur-chef Josh McDaniels a déclaré aux journalistes jeudi que le quart-arrière « pourrait être » absent jusqu’au début du camp d’entraînement au moins.

Garoppolo s’est blessé au pied gauche en décembre dernier alors qu’il jouait avec les 49ers de San Francisco. On craignait à l’origine qu’il ait une fracture de Lisfranc qui nécessiterait une intervention chirurgicale, mais cela n’a pas été le cas et Garoppolo a gardé l’espoir de revenir dans l’équipe si elle faisait le Super Bowl.

Au lieu de cela, la saison des 49ers s’est terminée lors du match de championnat NFC lorsqu’ils ont perdu leurs quarts-arrière en bonne santé restants. Mais la surprenante ascension de la recrue Brock Purdy, qui avait remplacé Garoppolo en décembre, a permis à San Francisco de laisser le vétéran marcher en libre arbitre. Las Vegas a signé Garoppolo pour un contrat de 72,75 millions de dollars sur trois ans, dont 45 millions de dollars garantis quelques heures seulement après l’ouverture de l’agence libre en mars.

Mais lorsque Garoppolo est arrivé dans les locaux de l’équipe pour signer son contrat, sa conférence de presse d’introduction a été reportée d’un jour. Garoppolo n’a pas expliqué le report un jour plus tard, mais The Athletic a rapporté que les médecins de l’équipe avaient déterminé que Garoppolo avait besoin d’une intervention chirurgicale au pied blessé.

À la suite de l’opération, Garoppolo ne participe pas aux activités d’équipe organisées par les Raiders cette semaine. McDaniels ne semble pas trop préoccupé par la situation, cependant.

« Nous ne jouons pas à un match pendant 100 jours », a déclaré McDaniels aux journalistes. « Tout ce qui s’est passé depuis que nous avons signé Jimmy, nous le savions à l’avance. … Nous étions certainement au courant de tout cela. Notre préférence n’est pas de le pousser et de précipiter qui que ce soit à ce moment-là. »

Les Raiders ont signé Garoppolo après avoir libéré le quart partant de longue date Derek Carr. Las Vegas a obtenu Garoppolo à un prix moins cher que ce que Carr aurait coûté cette saison. Le Raider de neuf ans a été libéré juste avant que son salaire de 40,4 millions de dollars ne soit entièrement garanti.

Où les Raiders finiront-ils dans l’AFC West après le déménagement de Jimmy G et Darren Waller ?

Au cours de ses six saisons avec les 49ers, Garoppolo les a menés au Super Bowl en 2019 et a lancé pour 2437 verges, 16 touchés et quatre interceptions avec une note de 103 passeurs en 10 matchs la saison dernière.

Mais Garoppolo a fait face à sa juste part de blessures. Au cours de son mandat en 49ers, le QB de 31 ans s’est déchiré le LCA et a subi une grave entorse à la cheville, en plus de la blessure au pied de la saison dernière. Dans l’ensemble, il a raté 32 matchs de saison régulière et d’après-saison en raison d’une blessure.

En plus d’ajouter Garoppolo cette intersaison, les Raiders ont également signé le vétéran QB Brian Hoyer et ont repêché Aidan O’Connell de Purdue pour remodeler leur salle de quart-arrière.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Raiders de Las Vegas Jimmy Garoppolo