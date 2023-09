Jimmy Fallon s’excuse au milieu des allégations toxiques du « Tonight Show »: rapports – National

Au milieu des accusations de création d’un lieu de travail « toxique », Jimmy Fallon aurait présenté ses excuses à son personnel à Le spectacle de ce soir.

Selon de nombreuses sources, Fallon s’est excusé auprès des employés lors de l’émission de fin de soirée sur Zoom à la suite d’un rapport de Rolling Stone l’accusant de favoriser un environnement de travail malsain qui, selon certains membres du personnel, était préjudiciable à leur santé mentale.

S’adressant à deux employés actuels et à 14 anciens employés de Le spectacle de ce soir, la publication a déclaré que le comportement de Fallon avait créé un «environnement laid dans les coulisses». Apparemment, sa nature « erratique » – qui, selon des sources, incluait des « explosions » et le dénigrement de ses collègues – a fait pleurer les membres du personnel et l’un d’eux a déclaré qu’ils avaient même envisagé de se suicider.

« C’était comme si Jimmy était de mauvaise humeur, la journée de tout le monde était foutue », a déclaré un ancien employé. « Les gens ne plaisantaient pas au bureau et ne restaient pas là à se parler. C’était un peu comme si vous vous concentriez sur tout ce que vous devez faire parce que Jimmy est de mauvaise humeur, et s’il voit ça, il pourrait s’envoler.

Deux employés actuels et 14 anciens employés ont déclaré à Rolling Stone que « The Tonight Show » de Jimmy Fallon était un lieu de travail toxique depuis des années – bien au-delà des limites de ce qui est considéré comme normal dans le monde sous haute pression de la télévision de fin de soirée.https://t .co/I9PWr4vAyH – Pierre roulante (@RollingStone) 7 septembre 2023

Rolling Stone a publié un article de suivi peu de temps après l’exposé initial de jeudi, avec des rapports selon lesquels Fallon, ainsi que le showrunner Chris Miller, avaient abordé la question avec le personnel via Zoom.

« C’est embarrassant et je me sens tellement mal », ont déclaré Fallon, deux employés présents à la réunion, selon l’article de Rolling Stone.

« Désolé si je vous ai embarrassé, ainsi que votre famille et vos amis… Je me sens tellement mal que je ne peux même pas vous le dire », a déclaré Fallon dans l’article.

« Je veux que la série soit amusante, (elle) devrait être inclusive pour tout le monde », aurait poursuivi Fallon. « Ce devrait être le meilleur spectacle, les meilleures personnes. »

Les histoires partagées avec Rolling Stone ont fait sourciller.

«Personne n’a dit à Jimmy: ‘Non’. Tout le monde a marché sur des œufs, en particulier les showrunners », a déclaré un ancien employé au magazine. « On ne savait jamais quel Jimmy nous allions avoir et quand il allait faire une crise. Regardez combien de showrunners sont allés si vite. Nous savons qu’ils n’ont pas duré longtemps.

Au cours des neuf années qui se sont écoulées depuis que Fallon a succédé à l’ancien animateur Jay Leno, neuf showrunners différents ont réussi Le spectacle de ce soirce qui, selon les employés, n’a fait qu’ajouter à l’environnement difficile de l’émission.

Rolling Stone écrit qu’ils ont contacté environ 80 employés alors qu’ils enquêtaient sur le comportement présumé de Fallon. Le média a noté que « bien que beaucoup d’entre eux aient loué l’immense talent et les dons comiques de Fallon, pas un seul n’a accepté de parler sur le disque ou n’a eu des choses positives à dire sur son travail sur The Tonight Show. »

Un employé actuel a déclaré au magazine People que beaucoup de personnes travaillant sur l’émission aujourd’hui se sentaient « frustrées » par les accusations de jeudi.

« Je sais que cela semble cliché et assez ringard : il veut juste vraiment rendre les gens heureux et avoir un spectacle vraiment créatif et amusant », a déclaré l’employé. « Il souhaite que les clients repartent heureux et aient le sentiment d’avoir vécu une expérience positive. Il ressent vraiment, sincèrement cela.

« Les choses ont tellement changé pour le mieux, et il est décourageant de voir certaines de ces vieilles accusations ressusciter. C’est une période tellement stressante dans l’industrie du divertissement, je peux comprendre comment d’anciennes expériences et griefs peuvent resurgir, mais rien de tout cela ne ressemble à la série pour laquelle j’ai travaillé l’année dernière, à peu près.

Suite à l’article initial de Rolling Stone, NBC a publié une déclaration : « Nous sommes incroyablement fiers de Le spectacle de ce soir, et offrir un environnement de travail respectueux est une priorité absolue. Comme dans tout lieu de travail, des employés ont soulevé des problèmes ; ceux-ci ont fait l’objet d’une enquête et des mesures ont été prises le cas échéant. Comme c’est toujours le cas, nous encourageons les employés qui estiment avoir subi ou observé un comportement incompatible avec nos politiques à signaler leurs préoccupations afin que nous puissions y répondre en conséquence.

Le spectacle de ce soir est actuellement en pause en raison de la grève en cours des acteurs et des écrivains. Fallon s’est associé à un podcast avec les animateurs de fin de soirée Stephen Colbert, Seth Meyers, Jimmy Kimmel et John Oliver pour collecter des fonds pour soutenir leur personnel en grève.