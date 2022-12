Jimmy Fallon se souvient de la façon dont l’appel téléphonique de Dolly Parton a fait paniquer le conducteur d’Uber: “Reste sur la route, mon pote”

Dolly Parton et Jimmy Fallon se sont souvenus d’un moment léger lorsque le chauffeur Uber de l’hôte de fin de soirée est devenu complètement ébloui lors de sa visite au Tennessee.

Au cours de l’été, Fallon s’était rendu à Dollywood, un parc à thème détenu en copropriété par la star de la musique country dans la région de Knoxville, pour filmer son apparition dans l’émission spéciale “Dolly Parton Mountain Magic Christmas”.

Fallon a décidé de visiter également la ville natale de Parton, Sevierville, mais avait oublié de réserver un chauffeur à l’avance, il s’est donc connecté avec un chauffeur Uber nommé Chad. Lorsque le couple s’est rencontré, le chauffeur a dit à Fallon qu’il avait besoin d’un moment pour se ressaisir.

“Je monte dans la voiture et il me dit : ‘Je ne savais pas que c’était toi, et je n’ai jamais rencontré de célébrité. C’est juste bizarre pour moi, alors donne-moi juste une seconde'”, a déclaré Fallon lors d’une épisode de “The Tonight Show”.

DOLLY PARTON DIT QUE SON NOUVEL ALBUM ROCK EST ” UNE PARTIE DU MEILLEUR TRAVAIL ” QU’ELLE A JAMAIS FAIT

Cependant, lorsque Parton a appelé Fallon au téléphone pour l’accueillir dans le Tennessee, Chad est devenu complètement dépassé.

“Tchad, reste sur la route, mon pote”, se souvient Fallon avant que le chauffeur ne réponde, “Est-ce que c’était Dolly Parton au téléphone ? C’est le meilleur trajet de ma vie !”

Pendant le voyage d’été de Fallon, les deux célébrités ont filmé une performance musicale qui sera présentée dans l’émission spéciale de Parton intitulée “Presque trop tôt pour Noël”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les deux stars sont recréées dans le clip vidéo à travers une version animée d’elles-mêmes, où elles font leurs adieux à l’automne en portant des pulls de Noël.

L’émission spéciale a été diffusée sur Peacock jeudi et a également présenté des apparitions d’autres célébrités, notamment Jimmie Allen, Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus et Willie Nelson.