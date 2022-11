Jimmy Fallon plaisante en disant qu’il est «en procès» avec lui-même pour le duo de vacances de Dolly Parton

L’animateur de fin de soirée, Jimmy Fallon, a plaisanté en disant qu’il était “en procès” avec lui-même après que la plateforme de médias sociaux TikTok ait supprimé un clip qu’il partageait de sa nouvelle chanson de vacances avec Dolly Parton.

Fallon a récemment publié un aperçu de son duo de vacances avec Parton, “Presque trop tôt pour Noël”, sur TikTok, a-t-il déclaré à son public sur “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” mardi soir. La chanson devrait sortir officiellement le vendredi 4 novembre.

“Alors j’en ai parlé hier soir. Je l’ai mis sur TikTok, avec la chanson et j’ai dit qu’elle sortait vendredi. Et TikTok l’a retirée. C’est illégal”, a-t-il déclaré alors que le public riait.

“Parce que ce n’est pas sorti”, a-t-il poursuivi. “Ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas obtenir les droits.”

L’hôte a plaisanté sur l’action qu’il prendrait contre lui-même.

“Alors maintenant, je suis dans un procès contre moi-même”, a-t-il plaisanté.

“Vous vous poursuivez?” lui a-t-on demandé.

“Je me poursuis moi-même”, a répondu Fallon.

Fallon a joué une partie de son duo avec Parton lors de son émission lundi et a pesé sur le débat de longue date sur le moment approprié pour commencer à écouter de la musique de Noël, en distinguant le classique “All I Want for Christmas”.

“Et j’ai pensé, quel meilleur jour pour l’annoncer qu’Halloween?” Il a demandé. “Les gens ont ce débat après Thanksgiving. Ils ont ce débat où ils vont, ‘Oh, pouvons-nous écouter de la musique de vacances ? Pouvons-nous écouter de la musique de Noël ? Est-ce trop tôt ? Pouvons-nous mettre Mariah Carey maintenant ?’ Je dis: ‘Ouais, si c’est bon, tu devrais.'”

La musique des fêtes de Fallon devient une nouvelle tradition. Il a sorti l’année dernière une chanson de vacances sur le thème de la pandémie avec la pop star Ariana Grande et Megan Thee Stallion intitulée “It Was A… (Masked Christmas)”.

Le comédien a également collaboré avec Parton, qu’il a appelé l’une de ses “personnes préférées de tous les temps”, pour le prochain film spécial de deux heures de NBC, “Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas”, dans lequel il devrait se produire.