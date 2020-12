Le documentaire Disney + de Swift portait sur la réalisation de son album du même nom, qu’elle a enregistré pendant la quarantaine.

Dans Fallon, il fait équipe avec The Roots, avec une légende dans la parodie: « Jimmy et The Roots n’ont jamais pu interpréter l’album ensemble … jusqu’à maintenant. »

Fallon et les membres du groupe sont ensuite vus discuter de leur musique, qui comprend les chansons, « Peed My Pants In An Applebee’s » et « Song About Milk ». Chris Martin le rejoint également pour une chanson intitulée « Fuzzy Wuzzy ».

«J’ai juste été inspiré par l’expérience communautaire que nous vivons tous … seuls, mais ensemble», a déclaré Fallon.