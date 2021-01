Ça fait un jour Styles Harry.

Quelques heures après qu’une grande partie du monde ait été surpris d’apprendre la romance naissante du chanteur avec Olivia Wilde, Jimmy Fallon a partagé un sketch sur Le spectacle de ce soir dans lequel il a décrit une version centrée sur l’amour de l’ancien de One Direction, âgé de 26 ans.

Le clip, diffusé le lundi 4 janvier et ci-dessous, prétendait montrer Harry se préparant à tourner son récent clip vidéo pour « Treat People With Kindness », et les images se moquaient de la soif apparente du chanteur de dire aux gens qu’il avait les ressent.

Après que le chorégraphe du clip a demandé à Harry (joué par Fallon) s’il était habillé et prêt à tourner, l’animateur a répondu en personnage: « Non, ce sont mes vêtements de boîte aux lettres. Voici une lettre de moi à vous. Il dit: « Je t’aime ». «

C’était tout à fait la ligne appropriée à abandonner le jour où E! News a appris d’une source que Harry et Olivia, dans la vraie vie, étaient « en couple » lorsqu’ils ont assisté à un mariage ce week-end pour Jeff Azoff, qui travaille en tant que manager de Harry. Cependant, le sketch ne faisait pas spécifiquement référence au joueur de 36 ans Booksmart réalisateur et semblait avoir été filmé avant les nouvelles.