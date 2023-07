Jimmy Fallon et d’autres stars célèbrent le 4 juillet avec leurs familles – Hollywood Life

Alors que le 4 juillet est une célébration de l’indépendance de l’Amérique vis-à-vis de l’Angleterre, c’est aussi une merveilleuse occasion de passer du temps avec sa famille et ses amis. Bien sûr, de nombreuses célébrités profitent des vacances comme d’une merveilleuse occasion de créer des liens avec leurs proches et de célébrer autour d’un barbecue, de journées à la plage, de boissons et de divertissements en famille.

Des tonnes d’étoiles comme Jimmy Fallon, Kendall Jenner, et de nombreux autres aperçus partagés de leurs célébrations sur les réseaux sociaux. HollywoodLa Vie a rassemblé ici certaines des différentes stars qui ont posté leurs festivités du 4 juillet!

Jimmy Fallon

Le spectacle de ce soir l’hôte a profité du long week-end et a profité du soleil avec sa famille avec une journée sur l’eau. Le comédien de 48 ans a partagé une photo de lui debout sur un quai avec sa femme Nancy Juvonen, 56 ans, et leurs deux filles : Frances Cole, 8, et Winnie Rose, 9. Toute la famille était tout sourire alors qu’elle profitait du beau temps. « J’ai accepté de prendre cette photo uniquement si je pouvais me tenir du côté sec du quai. Joyeux 2 juillet ! » il a plaisanté.

Lori Harvey, Kim Kardashian, Kendall Jenner et Hailey Bieber

@loriharvey Et nous ne jouons pas au chat 🤭 ♬ Barbie World (avec Aqua) [From Barbie The Album] – Nicki Minaj & Ice Spice & Aqua

Lori Harvey a partagé qu’elle passait les vacances avec des amis très célèbres. Le mannequin, 26 ans, a partagé une vidéo TikTok, révélant qu’elle portait une robe blanche moulante pour ses festivités du 4 juillet. Elle a ensuite partagé un autre clip avec elle et ses amis dans une programmation, chacun révélant la personne suivante et sa tenue. La vidéo a commencé avec Lori, mais alors qu’elle s’écartait, elle a révélé Hailey Bieber, 26, dans une robe avec une jambe fendue, suivie de Kendall Jenner, 27, dans une mini-robe plongeante. Après que la tenue blanche d’un autre ami a été montrée, Kim Kardashian, 42 ans, est sorti dans un crop top blanc moulant et une jupe assortie, suivi d’un autre copain.

Hailey a également été aperçu à Michael Rubin Fête du 4 juillet plus tard avec son mari Justin Biber, 29. Kendall a également partagé quelques vidéos de ses festivités, où elle a montré qu’elle profitait des vacances avec certaines de ses 818 Tequila.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, 53 ans, a également partagé qu’elle recevait des gens pour le week-end de vacances dans une vidéo où elle a dit qu’elle allait acheter de la Delola dans un magasin d’alcools à Sag Harbor. « Je suis vraiment excité. J’aime les week-ends de vacances. J’adore passer du temps avec ma famille et mes amis », a déclaré J.Lo dans le clip, où elle a également parlé de ce qu’elle aime dans sa marque de cocktails artisanaux. En plus de son vlog, elle a également été aperçue en train de profiter de la fête du 4 juillet de Michael Rubins avec son mari Ben Affleck, 50 ans, et sa fille, Violet, 17.

Rebelle Wilson

Rebelle Wilson, 43 ans, a partagé qu’elle avait sonné le week-end de vacances avec des êtres chers dans un parc à thème Disney. « Joyeux 4 juillet ! » a écrit l’actrice australienne. « J’adore le passer avec ces personnages ! Et l’Amérique est vraiment le MEILLEUR en matière de divertissement !

