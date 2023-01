Jimmy Fallon demande à Twitter de partager ses résolutions du Nouvel An en trois mots

Chaque année, la plupart d’entre nous se promettent d’obtenir une transformation positive pour se rendre compte que cela ne dure pas. Le 1er janvier, nous commençons à réfléchir à ce qui devrait être fait pour rendre l’année mémorable et productive. À notre grande déception (qui devient souvent synonyme de paresse), les promesses restent sur le papier lui-même qui est désormais l’histoire de tous les autres ménages. Cette fois, le comédien américain et animateur de talk-show de fin de soirée Jimmy Fallon a incité ses téléspectateurs à tweeter leurs résolutions du Nouvel An en seulement trois mots en utilisant le # 3WordResolution.

Cela faisait partie du segment «Hashtags» de son émission The Tonight Show Starring Jimmy Fallon qui est diffusée les soirs de semaine sur NBC. « C’est l’heure des hashtags ! Tweetez votre résolution du Nouvel An en seulement trois mots. Peut-être à l’émission ! #3WordResolution”, a lu son tweet. Bientôt, le hashtag est devenu viral avec des tonnes de réponses. Jetez un œil :

Pendant ce temps, plus tôt, Twitter a créé des mèmes hilarants à partir des résolutions du Nouvel An. C’est un nouveau départ pour l’année qui nous motive à faire quelque chose d’original et à rendre la vie digne d’être vécue ! Mais, il est assez difficile d’actualiser ce à quoi nous avons pensé au lieu de simplement faire du vélo sur une route de rêve. Ne vous inquiétez pas, presque tout le monde se bat contre cela, ce qui a rendu la «chose» de résolution du Nouvel An assez courante. Comme pour tout ce qui peut être relaté, comment les gens pourraient-ils s’empêcher de transformer un concept aussi « répétitif » en un mème ? Alors que nous nous préparons à changer nos calendriers pour 2023, les gens se sont rendus sur le site de micro-blogging et l’ont inondé de mèmes.

