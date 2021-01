JIMMY et Nicola King interdisent à la mère de Carl Juliette de le voir la semaine prochaine à Emmerdale après qu’elle les a étourdis avec une révélation.

Jimmy sera horrifié lorsque Juliette se présentera à l’improviste dans le village d’Emmerdale dans des scènes qui seront diffusées cette semaine.

L’arrivée choc de Juliette interviendra cinq ans après avoir abandonné son fils et l’a remis à Jimmy, abandonnant toute responsabilité parentale.

Et la semaine prochaine, les téléspectateurs verront Jimmy à bout alors qu’il craint que Juliette revienne – et essaiera de voir Carl.

Nicola suggère de la rencontrer pour s’attaquer au problème de front.

Alors qu’ils avancent avec la suggestion de Nicola, le couple se prépare à dire à Juliette qu’ils ne veulent pas qu’elle voie Carl, mais ils sont stupéfaits par sa révélation.

Jimmy et Nicola interdiront-ils à Juliette de voir son fils pour toujours?

La productrice d’Emmerdale, Laura Shaw, a récemment révélé qu’il y avait un complot d’enlèvement d’enfants à l’horizon pour Jimmy et Nicola alors que le jeune Carl était enlevé – et que Mandy et Paul y seraient impliqués.

Parlant de l’intrigue à venir, Laura a déclaré aux médias: «Il y a un moment bouleversant à l’horizon pour Jimmy et Nicola, qui vont traverser l’histoire de Mandy et Paul d’une manière assez choquante.

«Le public verra que Jimmy et Nicola sont secrètement surveillés et le couple va être frénétique quand Carl disparaîtra – qui l’a emmené?

«Ce qui commence par être relativement petit deviendra le plus grand test que nous ayons vu de leur mariage et de toute leur famille, vraiment.

Elle a ajouté: « Avec des trahisons de confiance des deux côtés, cela conduit à des vies changées à jamais. »

Juliette pourrait-elle être impliquée d’une manière ou d’une autre?

Les téléspectateurs devront se connecter pour le savoir.