Jimmy Dunne: Les Saoudiens du PIF n’ont aucun lien avec le 11 septembre, déclare un membre du conseil d’administration du PGA Tour alors qu’il exhorte le golf à «se rassembler» | Nouvelles du golf

Jimmy Dunne a joué un rôle clé dans la négociation de la fusion entre le PGA Tour, le DP World Tour et le Fonds d’investissement public soutenu par l’Arabie saoudite

Jimmy Dunne, un directeur indépendant du PGA Tour Board, affirme que le Fonds d’investissement public soutenu par l’Arabie saoudite n’a aucun lien avec le 11 septembre, au milieu des critiques, et a appelé les gens de tous les côtés du golf à « se rassembler ».

Dunne a joué un rôle clé dans la négociation de la fusion entre le PGA Tour, le DP World Tour et le PIF – qui finance LIV Golf – qui a choqué le monde du golf mardi.

Il a annoncé la nouvelle de l’accord à son ami Rory McIlroy, qui a déclaré qu’il se sentait comme « un agneau sacrificiel » et « détestait » LIV, mais Dunne a appelé les factions rivales à s’unir.

Après son premier tour à l'Omnium canadien, Rory McIlroy admet que sa conférence de presse sur la fusion PGA-LIV a été la plus inconfortable qu'il ait ressentie au cours de la dernière année

Dunne a dit au Chaîne de golf: « La réalité est que nous devons nous unir en tant que personnes. Nous avons trop de divisions.

« À un moment donné – que ce soit notre point de vue sur les Japonais ou notre point de vue sur les Allemands – il y a un moment où vous devez vous dire, essayons d’apprendre à nous connaître.

« Essayons de comprendre, essayons de démontrer par l’exemple. »

Regardez tous les moments clés de la conférence de presse pleine d'action de McIlroy après l'annonce du PGA Tour, du DP World Tour et du LIV Golf

Les Saoudiens du PIF n’ont aucun lien avec le 11 septembre

La décision du PGA Tour de fusionner avec le DP World Tour et le PIF a été critiquée suite à la position dure du circuit après la formation de LIV.

Au milieu des allégations de sportwashing saoudien, il y a des critiques du bilan du pays en matière de droits de l’homme et des liens avec les attentats du 11 septembre, et un groupe représentant les familles des victimes a accusé Jay Monahan et les dirigeants du PGA Tour d' »hypocrisie et de cupidité ».

La société financière de Dunne, Sandler O’Neill and Partners, était basée au World Trade Center et a perdu 66 employés dans l’attaque. Il n’a manqué d’être dans le bâtiment que parce qu’il jouait dans un tournoi de golf.

« Chaque jour, la première chose à laquelle je pense, c’est [September 11]… plusieurs fois dans la journée, j’y pense et la dernière chose à laquelle je pense la nuit, c’est ça », a déclaré l’homme de 65 ans. « Cela n’a pas changé depuis ce jour-là. Et je ne suis pas le seul dans ce cas.

« Je garantirais que chacun de ces membres de la famille a la même condition. C’est juste une réalité à quel point ce jour-là était incroyablement triste et horrible. »

Il a poursuivi: « Je suis tout à fait certain – et j’ai eu des conversations avec de nombreuses personnes très bien informées – que les personnes avec qui j’ai affaire n’avaient rien à voir avec le 11 septembre. »