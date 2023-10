Jimmy Carter fête ses 99 ans à la maison avec Rosalynn et une autre famille

Bien qu’il s’agisse d’une figure mondiale, le jeune Carter a déclaré que ses grands-parents « nous ont toujours permis, en tant que famille, d’être aussi normaux que possible ».

Pendant ce temps, au Carter Center d’Atlanta, 99 nouveaux citoyens américains, venus de 45 pays, ont prêté serment d’allégeance dans le cadre d’une cérémonie de naturalisation programmée pour l’anniversaire de l’ancien président.

« C’est tellement impressionnant et je suis si heureuse que ce soit ici », a déclaré Tania Martinez après la cérémonie. Infirmière de 53 ans à Roswell, Martinez est née à Cuba et est arrivée du Ghana aux États-Unis il y a 12 ans.

«Maintenant, je serai libre pour toujours», a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux.

Célébrer ainsi le président américain ayant vécu le plus longtemps était inconcevable il n’y a pas si longtemps. Les Carter ont annoncé en février que leur patriarche renonçait à d’autres traitements médicaux et se tournait vers les soins palliatifs à domicile après une série d’hospitalisations. Pourtant, Carter, qui a vaincu un cancer diagnostiqué à 90 ans et a appris à marcher après avoir subi une arthroplastie de la hanche à 94 ans, a encore une fois défié tous les pronostics.

« Si Jimmy Carter était un arbre, il serait un vieux chêne du Sud imposant », a déclaré Donna Brazile, ancienne présidente nationale démocrate et directrice de campagne présidentielle qui a fait ses débuts dans les campagnes de Carter. « Il est aussi bon que possible et aussi dur que possible. »

Jill Stuckey, une résidente de longue date des Plaines qui rend régulièrement visite à l’ancien premier couple, a averti de « ne jamais sous-estimer Jimmy et Rosalynn Carter ».

Sa dernière résilience a conféré à Carter un privilège rare, même pour les présidents : il a pu bénéficier de mois de distinctions généralement réservées au décès d’un ancien résident de la Maison Blanche. La dernière série comprend un flot de messages de dirigeants mondiaux et de personnalités de la culture pop portant des chapeaux « Jimmy Carter 99 », dont beaucoup se concentrent sur les quatre décennies de travail humanitaire mondial de Carter après avoir quitté le Bureau Ovale.

Katie Couric, la première femme à présenter le journal télévisé du soir d’une chaîne de télévision américaine, a félicité Carter dans une vidéo sur les réseaux sociaux pour ses « efforts incessants chaque jour pour rendre le monde meilleur ».

Elle a souligné le travail de Carter pour éradiquer la maladie du ver de Guinée et la cécité des rivières, tout en plaidant pour la paix et la démocratie dans de nombreux pays. Elle a noté qu’il avait écrit 32 livres et travaillé pendant des décennies avec Habitat pour l’humanité à construire des maisons pour les personnes à faible revenu.

« Oh, ouais, et tu étais gouverneur de Géorgie. Et ai-je mentionné le président des États-Unis ? elle a plaisanté. « Quand vas-tu arrêter de te relâcher ? »

Bill Clinton, le 42ème président et premier président démocrate après la défaite écrasante de Carter, n’a montré aucun signe des relations froides qu’entretenaient autrefois les deux compatriotes du Sud.

« Jimmy! Joyeux anniversaire », a déclaré Clinton dans son message vidéo. « On n’a 99 ans qu’une seule fois. Ce fut un long et bon voyage, et nous vous remercions pour votre service, votre amitié et l’incarnation durable du rêve américain.

Le musicien Peter Gabriel a dirigé les spectateurs du Madison Square Garden dans une interprétation de « Happy Birthday », tout comme les Indigo Girls lors d’un récent concert.

À Atlanta, la bibliothèque et musée Carter et le centre Carter adjacent ont organisé un week-end d’événements, dont la cérémonie de citoyenneté. Le musée offrait une entrée à 99 cents samedi. La commémoration n’a pu se poursuivre dimanche que parce que le Congrès est parvenu à un accord pour éviter une fermeture partielle du gouvernement au début de l’année fiscale fédérale, qui coïncide avec l’anniversaire de Carter.

Jason Carter a déclaré que son grand-père trouvait « gratifiant » de voir des réévaluations de sa présidence. Le mandat de Carter a souvent été qualifié d’échec en raison de l’inflation, des pénuries mondiales de carburant et de la détention d’otages américains en Iran, une confluence qui a conduit à la bataille du républicain Ronald Reagan en 1980.

Pourtant, l’accent mis par Carter sur la diplomatie, son accent sur l’environnement avant la crise climatique étaient largement reconnus et son accent sur l’efficacité du gouvernement – ​​sa présidence a ajouté une somme dérisoire à la dette nationale – ont suscité un second regard de la part des historiens.

En effet, la longévité de Carter offre un cadre permettant de mettre en lumière à la fois combien le monde a changé au cours de sa vie, tout en reconnaissant que certains défis politiques et sociétaux perdurent.

Le travail d’éradication des maladies du Centre Carter se déroule principalement dans les pays en développement. Mais Jimmy et Roslaynn Carter ont été exposés pour la première fois à la cécité des rivières en grandissant dans la pauvreté écrasante du Sud profond rural pendant la Grande Dépression.

Le plaidoyer du Centre pour la démocratie mondiale a atteint des pays qui faisaient encore partie de divers empires européens lorsque Carter est né en 1924 ou qui étaient sous une forte influence américaine dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, ces dernières années, Carter a déclaré que son propre pays était davantage une « oligarchie » qu’une démocratie qui fonctionne bien. Et le Centre s’est depuis impliqué dans la surveillance et le suivi des élections américaines.

Carter a enfin vécu assez longtemps pour avoir à nouveau un véritable ami dans le Bureau Ovale. Le président Joe Biden était un jeune homme politique du Delaware en 1976 et est devenu le premier sénateur américain à soutenir la campagne de Carter contre des personnalités plus connues de Washington. Aujourd’hui, alors que Biden cherche à être réélu en 2024, il est confronté aux vents contraires de l’inflation que les républicains comparent ouvertement à l’économie de Carter. Biden a fait placer un présentoir de gâteaux d’anniversaire en bois sur la façade de la Maison Blanche pour honorer Carter.

L’année de la naissance de Carter, le Congrès a adopté des restrictions drastiques en matière d’immigration, réduisant considérablement le rôle d’Ellis Island en tant que portail vers la nation. Aujourd’hui, la cérémonie de naturalisation marquant le 99e anniversaire de Carter intervient alors que Washington poursuit un combat de plusieurs décennies sur la politique d’immigration. Les Républicains, en particulier, se sont nettement positionnés à droite de Reagan, qui a signé en 1986 une politique d’amnistie radicale pour des millions d’immigrants qui se trouvaient dans le pays illégalement ou qui n’avaient pas de voie légale sûre pour obtenir la citoyenneté.

Carter est également né dans la ségrégation Jim Crow, à une époque où le Ku Klux Klan manifestait ouvertement dans les capitales des États et à Washington. En tant que gouverneur et président, Carter a établi de nouvelles normes en matière de nomination de Noirs américains aux plus hauts postes du gouvernement. À 99 ans, le circuit religieux en ligne du dimanche de Carter comprend le fait de regarder le premier sénateur noir américain de Géorgie, le révérend Raphael Warnock, prêcher à l’église baptiste Ebenezer à Atlanta. Pourtant, dans le même temps, certains législateurs blancs de la région natale de Carter défient la Cour suprême des États-Unis dans le but de réduire la force des électeurs noirs dans les urnes.

Jason Carter a déclaré que comprendre l’impact de son grand-père signifiait résister à l’envie de déterminer s’il avait résolu tous les problèmes auxquels il était confronté ou s’il avait remporté chaque élection. Au lieu de cela, a-t-il dit, il s’agit de reconnaître un impact considérable enraciné dans le respect des autres au niveau individuel et dans la tentative de les aider.

« On ne tire pas plus d’une vie que lui, n’est-ce pas ? » dit le jeune Carter. « C’est une vie incroyable et riche, avec un long mariage, un merveilleux partenariat avec ma grand-mère et la capacité de voir le monde et d’interagir avec le monde d’une manière que presque personne d’autre n’a jamais pu faire. »