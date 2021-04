PRÉSIDENT Jimmy Carter a servi les États-Unis de 1977 à 1981 en tant que 39e commandant en chef.

Carter est surtout connu pour avoir gracié les éboueurs de la guerre du Vietnam, ainsi que pour avoir créé les départements de l’éducation et de l’énergie.

Jimmy et sa femme Rosalynn au bureau

Jimmy Carter est-il toujours en vie?

Au 28 avril 2021, l’ancien président Jimmy Carter était toujours en vie, à un impressionnant 96 ans.

Carter est né le 1er octobre 2021 à Plains, en Géorgie. Une fois sorti de l’université, Carter a pu réaliser son rêve de longue date de s’inscrire dans la marine.

C’est dans la marine que Carter a appris le plus sur la physique nucléaire, qui a façonné sa politique sur les armes nucléaires à l’avenir.

Alors qu’il était dans la marine, la mort du père de Carter l’a incité à quitter le service actif et à reprendre à la place la ferme d’arachides familiale.

Alors que la ferme d’arachides était tout à fait le départ, Carter et sa femme, Rosalynn, ont réussi à réussir peu de temps après avoir pris la relève.

Carter a publié plus de 30 livres à sa retraite de la présidence

Quand Jimmy Carter était-il le gouverneur de la Géorgie?

Carter a ensuite été gouverneur de la Géorgie de 1971 à 1975, et son mandat a vu de grands changements dans l’intégration des écoles.

Carter était également très attaché à la simplification du gouvernement, transformant plus de 300 agences d’État en seulement 22 pendant son mandat.

L’une des décisions les plus controversées de Carter était son veto sur un barrage sur la rivière Flint. Cela allait à l’encontre des souhaits de l’armée américaine.

Carter a été en mesure de se présenter aux élections, mais a renoncé à un deuxième mandat en faveur de la poursuite d’un poste plus national dans le bureau.

Carter aux côtés du président Obama et de la première dame Michelle, ainsi que de Bill Clinton

Quand Jimmy Carter était-il président des États-Unis?

Carter a été élu président en 1976, battant durement le président sortant Gerald Ford.

L’un des principaux points sur lesquels l’administration a insisté était la crise énergétique à laquelle l’Amérique était confrontée.

Au cours de la dernière année de sa présidence, Carter a été confronté à la crise des otages en Iran, qui a contribué en partie à l’échec de sa réélection.

52 Américains ont été retenus en otage pendant plus de 400 jours en Iran, et ont été immédiatement libérés sous la présidence de Ronald Reagans.

La présidence de Carter n’a duré qu’un seul mandat, entachée par la crise des otages en Iran

Jimmy Carter a-t-il purgé deux mandats?

Jimmy Carter n’a été président que pendant quatre ans, de 1977 à 1981.

Avec sa défaite aux élections de 1980 contre Ronald Reagan, Carter n’est que l’un des 12 présidents à ne servir qu’un seul mandat.

Le dernier président à ne servir qu’un seul mandat est Donald Trump, qui s’est présenté de 2017 à 2021.

Le président actuel, Joe Biden, rendra visite à Jimmy et à sa femme Rosalynn en Géorgie lors de son dernier voyage.

Carter est le président américain le plus âgé et a également eu la plus longue période de retraite.

En dehors des États-Unis, Carter est également le septième ancien leader mondial vivant.