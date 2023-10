Jimmy Carter célèbre son 99e anniversaire en famille alors que ses pairs rendent hommage à l’ancien président américain

Jimmy Carter a toujours été un homme discipliné et habitué. Mais l’ancien président a rompu avec la routine dimanche, reportant sa pratique consistant à regarder tranquillement les services religieux en ligne pour célébrer son 99e anniversaire avec sa femme, Rosalynn, et leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants à Plains, en Géorgie.

Le rassemblement a eu lieu dans la même structure d’un étage où vivaient les Carter avant sa première élection au Sénat de Géorgie en 1962. Alors que les hommages affluaient du monde entier, ce fut l’occasion pour la famille de Carter d’honorer son héritage personnel.

« Ce qui est remarquable pour moi et pour ma famille, c’est que même si mes grands-parents ont accompli tant de choses, ils sont vraiment restés le même genre de couple de Géorgie du Sud qui vit dans un village de 600 personnes où ils sont nés », a déclaré son petit-fils Jason. Carter, qui préside le conseil d’administration du Carter Center, fondé par ses grands-parents en 1982 après avoir quitté la Maison Blanche un an plus tôt.

Bien qu’il s’agisse d’une figure mondiale, le jeune Carter a déclaré que ses grands-parents « nous ont toujours permis, en tant que famille, d’être aussi normaux que possible ».

Pendant ce temps, au Carter Center d’Atlanta, 99 nouveaux citoyens américains, venus de 45 pays, ont prêté serment d’allégeance dans le cadre d’une cérémonie de naturalisation programmée pour l’anniversaire de l’ancien président.

REGARDER | Le parcours de Carter, de producteur d’arachides à président : Le producteur d’arachides devenu président – ​​Dans leurs propres mots : Jimmy Carter Le parcours de Jimmy Carter, de producteur d’arachides en milieu rural, pour devenir président américain avec un héritage durable.

« C’est tellement impressionnant et je suis si heureuse que ce soit ici », a déclaré Tania Martinez après la cérémonie. Infirmière de 53 ans à Roswell, Martinez est née à Cuba et est arrivée du Ghana aux États-Unis il y a 12 ans.

«Maintenant, je serai libre pour toujours», a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux.

Récemment entré en soins palliatifs

Célébrer ainsi le président américain ayant vécu le plus longtemps était inconcevable il n’y a pas si longtemps. Les Carter ont annoncé en février que leur patriarche renonçait à d’autres traitements médicaux et se tournait vers les soins palliatifs à domicile après une série d’hospitalisations. Pourtant, Carter, qui a vaincu un cancer diagnostiqué à 90 ans et a appris à marcher après avoir subi une arthroplastie de la hanche à 94 ans, a encore une fois défié tous les pronostics.

« Si Jimmy Carter était un arbre, il serait un vieux chêne du Sud imposant », a déclaré Donna Brazile, ancienne présidente nationale démocrate et directrice de campagne présidentielle qui a fait ses débuts dans les campagnes de Carter. « Il est aussi bon que possible et aussi dur que possible. »

Jill Stuckey, une résidente de longue date des Plaines qui rend régulièrement visite à l’ancien premier couple, a averti de « ne jamais sous-estimer Jimmy et Rosalynn Carter ».

Sa dernière résilience a conféré à Carter un privilège rare, même pour les présidents : il a pu bénéficier de mois de distinctions généralement réservées au décès d’un ancien résident de la Maison Blanche. La dernière série comprend un flot de messages de dirigeants mondiaux et de personnalités de la culture pop portant des chapeaux « Jimmy Carter 99 », dont beaucoup se concentrent sur les quatre décennies de travail humanitaire mondial de Carter après avoir quitté le Bureau Ovale.

Président Jimmy Carter, vous restez l’esprit et le cœur du peuple américain. C’est un grand honneur de vous connaître et d’avoir travaillé avec vous. Jill et moi te souhaitons un joyeux anniversaire. pic.twitter.com/ZUVHjgOYvy —@POTUS

Katie Couric, la première femme à présenter le journal télévisé du soir d’une chaîne de télévision américaine, a félicité Carter dans une vidéo sur les réseaux sociaux pour ses « efforts incessants chaque jour pour rendre le monde meilleur ».

Elle a souligné le travail de Carter pour éradiquer la maladie du ver de Guinée et la cécité des rivières, tout en plaidant pour la paix et la démocratie dans de nombreux pays. Elle a noté qu’il avait écrit 32 livres et travaillé pendant des décennies avec Habitat pour l’humanité à construire des maisons pour les personnes à faible revenu.

« Oh, ouais, et tu étais gouverneur de Géorgie. Et ai-je mentionné le président des États-Unis ? elle a plaisanté. « Quand vas-tu arrêter de te relâcher ? »

L’ancien président américain Jimmy Carter, à gauche, et son épouse, Rosalynn Carter, sont vus à Plains, en Géorgie, en août 2022. (John Bazemore/Associated Press)

Bill Clinton, le 42ème président et premier président démocrate après la défaite écrasante de Carter, n’a montré aucun signe des relations froides qu’entretenaient autrefois les deux compatriotes du Sud.

« Jimmy! Joyeux anniversaire », a déclaré Clinton dans son message vidéo. « On n’a 99 ans qu’une seule fois. Ce fut un long et bon voyage, et nous vous remercions pour votre service, votre amitié et l’incarnation durable du rêve américain.

Le musicien Peter Gabriel a dirigé les spectateurs du Madison Square Garden dans une interprétation de Joyeux anniversairetout comme les Indigo Girls lors d’un récent concert.

Réévaluations de sa présidence

À Atlanta, la bibliothèque et musée Carter et le centre Carter adjacent ont organisé un week-end d’événements, dont la cérémonie de citoyenneté. Le musée offrait une entrée à 99 cents samedi. La commémoration n’a pu se poursuivre dimanche que parce que le Congrès est parvenu à un accord pour éviter une fermeture partielle du gouvernement au début de l’année fiscale fédérale, qui coïncide avec l’anniversaire de Carter.

Jason Carter a déclaré que son grand-père trouvait « gratifiant » de voir des réévaluations de sa présidence. Le mandat de Carter a souvent été qualifié d’échec en raison de l’inflation, des pénuries mondiales de carburant et de la détention d’otages américains en Iran, une confluence qui a conduit à la bataille du républicain Ronald Reagan en 1980.

Pourtant, l’accent mis par Carter sur la diplomatie, son accent sur l’environnement avant la crise climatique étaient largement reconnus et son accent sur l’efficacité du gouvernement – ​​sa présidence a ajouté une somme dérisoire à la dette nationale – ont suscité un second regard de la part des historiens.