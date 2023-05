Jimmy Carter, 3 mois en soins palliatifs, est au courant des hommages, dégustant des glaces

NORCROSS, Ga. (AP) – Trois mois après avoir commencé les soins de fin de vie à domicile, l’ancien président Jimmy Carter reste de bonne humeur alors qu’il rend visite à sa famille, suit le débat public sur son héritage et reçoit des mises à jour sur le travail humanitaire du Centre Carter autour du monde, dit son petit-fils. Il savoure même des portions régulières de crème glacée.

« Ils ne font que rencontrer leur famille en ce moment, mais ils le font de la meilleure façon possible : tous les deux ensemble à la maison », a déclaré Jason Carter à propos de Jimmy et Rosalynn Carter, aujourd’hui âgés de 98 et 95 ans.

« Ils sont ensemble depuis plus de 70 ans. Ils savent aussi qu’ils ne sont pas responsables », a déclaré le jeune Carter mardi dans une brève interview. « Leur foi est vraiment ancrée en ce moment. De cette façon, c’est aussi bon que possible.

Le président américain le plus ancien, Jimmy Carter, a annoncé en février qu’après une série de brefs séjours à l’hôpital, il renoncerait à d’autres interventions médicales et passerait le reste de sa vie dans la même maison modeste d’un étage à Plains où ils vivaient quand il a été élu pour la première fois au Sénat de l’État en 1962. Aucune maladie n’a été révélée.

L’annonce des soins palliatifs a suscité des hommages continus et l’attention des médias sur sa présidence de 1977 à 1981 et sur le travail humanitaire mondial que le couple a accompli depuis la cofondation du Centre Carter en 1982.

« Cela a été l’une des bénédictions des deux derniers mois », a déclaré Jason Carter après avoir pris la parole mardi lors d’un événement en l’honneur de son grand-père. « Il commence certainement à voir l’effusion et cela lui a certainement gratifié. »

L’ancien président reçoit également des mises à jour sur le programme d’éradication du ver de Guinée du Centre Carter, lancé au milieu des années 1980 lorsque des millions de personnes ont souffert du parasite propagé par l’eau potable insalubre. L’année dernière, il y avait moins de deux douzaines de cas dans le monde.

Et dans les moments moins graves, il continue également à déguster de la glace au beurre de cacahuète, sa saveur préférée, conformément à sa marque politique de producteur de cacahuètes, a déclaré son petit-fils.

Andrew Young, qui a été ambassadeur de Carter à l’ONU, a déclaré à l’AP qu’il avait lui aussi rendu visite aux Carter « il y a quelques semaines » et qu’il était « très heureux que nous puissions rire et plaisanter sur le bon vieux temps ».

Young et Jason Carter ont rejoint d’autres amis et admirateurs mardi lors d’une célébration de l’ancien président le long du boulevard Jimmy Carter dans la banlieue de Norcross, juste au nord-est d’Atlanta. Young a déclaré que le cadre – dans l’une des banlieues les plus diversifiées sur le plan racial et ethnique en Amérique – reflétait l’héritage plus large de l’ancien président en tant que personne qui recherchait la paix, la résolution des conflits et l’équité raciale.

Lorsque le tronçon d’autoroute de près de 10 miles dans le comté de Gwinnett a été renommé en 1976 – l’année où il a été élu président – les petites villes et les communautés de dortoirs à la périphérie de la métropole d’Atlanta commençaient seulement à prospérer. Aujourd’hui, Gwinnett compte à elle seule une population d’environ 1 million d’habitants, et Jimmy Carter Boulevard est en plein essor, avec de nombreuses entreprises détenues par des propriétaires noirs, des immigrants ou des Américains de première génération.

Young, un des principaux assistants du révérend Martin Luther King Jr. pendant le mouvement des droits civiques, a déclaré que Carter avait commencé comme politicien blanc du sud de la Géorgie à l’époque de la ségrégation de Jim Crow, mais il a prouvé que ses valeurs étaient différentes.

En tant que gouverneur et président, Carter croyait « que le monde peut venir en Géorgie et montrer à tout le monde comment vivre ensemble », a déclaré Young.

Maintenant, la Géorgie « ressemble au monde entier », a déclaré Young, 91 ans.

Nicole Love Hendrickson, élue en 2020 en tant que première présidente noire du conseil des commissaires du comté de Gwinnett, a fait l’éloge de Carter comme « un homme avec un respect exceptionnel pour l’humanité des autres ».

Faisant allusion à la défaite écrasante de Carter à la réélection, Young a déclaré qu’il avait personnellement apprécié de voir des historiens et d’autres trouver des histoires de réussite alors qu’ils réévaluaient la présidence de Carter – cédant le contrôle du canal de Panama, développant une stratégie énergétique nationale, s’engageant plus en Afrique que n’importe quel président américain. . De telles réalisations étaient soit impopulaires à l’époque, soit éclipsées par l’incapacité de Carter à contenir l’inflation, à apprivoiser les crises énergétiques ou à libérer les otages américains en Iran avant les élections de 1980.

« Je lui ai dit, ‘vous savez, il leur a fallu plus de 50 ans pour apprécier le président Lincoln. Cela peut prendre autant de temps pour vous apprécier », a déclaré Young.

« Personne ne pensait au canal de Panama. Personne n’aurait pensé à rapprocher l’Egypte et Israël. Je veux dire, je pensais essayer de faire quelque chose en Afrique, mais personne d’autre à Washington ne l’était, et il l’a fait. Il a toujours eu une idée sur tout.

Pourtant, lorsque Jason Carter s’est adressé aux admirateurs de ses grands-parents mardi, il s’est opposé à ce qu’ils soient considérés comme des célébrités mondiales.

« Ils sont comme tous vos grands-parents – je veux dire, dans la mesure où vos grands-parents sont des ploucs du sud de la Géorgie », a-t-il dit en riant. « Si vous y allez encore aujourd’hui, à côté de leur évier, ils ont un petit support où ils sèchent les sacs Ziplock. »

Le plus remarquable, a déclaré Jason Carter, est le fait qu’un tel rassemblement s’est produit alors que son grand-père était toujours en vie.

« Nous pensions que lorsqu’il est allé à l’hospice, c’était très proche de la fin », a-t-il déclaré aux participants. « Maintenant, je vais juste vous dire qu’il va avoir 99 ans en octobre. »

Bill Barrow, l’Associated Press