Jimmy Carr a ouvertement déclaré craindre que sa carrière ne soit terminée pour de bon lorsqu’il a été arrêté pour évasion fiscale.

Le comédien de stand-up et présentateur de télévision âgé de 48 ans faisait partie d’un certain nombre de stars de haut niveau à être arrêtées pour une prétendue évasion fiscale en 2012.

Jimmy était impliqué dans un stratagème d’évasion fiscale K2 qui a été exposé dans le Times et a accusé des stars d’avoir quitté leur emploi pour signer de nouveaux contrats de travail avec des sociétés offshore basées à Jersey.

Jimmy a parlé de sa propre implication dans le stratagème dans le passé, et l’a décrit comme une «terriblement erreur de jugement» après s’être éloigné du stratagème.







Cependant, il semble qu’il soit toujours hanté par la controverse provoquée par la révélation du Times, et il a dit qu’il craignait que sa carrière n’ait été interrompue par la réaction.

Discutant de ses craintes dans l’émission de Sky One Peeping Behind The Curtain, Jimmy rougit: «J’avais l’impression que j’allais tout perdre. J’avais l’impression que j’allais peut-être être annulé.

«Peut-être que c’est ça, peut-être que je ne pourrai plus travailler ou tourner à nouveau. C’était effrayant. La chose sur laquelle vous devez vous concentrer est la gratitude et dire «Oh quel voyage incroyable». »







Il a laissé entendre qu’il avait été victime de son propre succès, ce qui a conduit à sa participation au stratagème d’évasion fiscale, déclarant: «Faire de l’argent cesse d’avoir tout sens.

«Vous n’êtes plus payé pour ce que vous faites – vous êtes payé pour qui vous êtes.

Le comédien a également fait une blague dans l’épisode sur le fait d’être payé en espèces pour un premier concert – en disant: « HMRC vous n’avez jamais vu cet argent. »

Cependant, la star a été connue pour faire la une des journaux dans le passé, également en raison du fait qu’il a remboursé des centaines de milliers d’impôts.

On dit que Jimmy vaut environ 12 millions de livres sterling grâce à son succès en tant que comédien et présentateur de télévision.

La star est un animateur régulier d’émissions de panel sur Channel 4, dont 8 chats sur 10, 8 chats sur 10 font le compte à rebours et The Big Fat Quiz of the Year.

Sa dernière tournée au Royaume-Uni, Terribly Funny, est actuellement reportée avec des dates de 2020 qui n’ont pas encore été reportées après que des nuits de spectacle dans des villes telles que Londres, Bath et Leeds aient été reportées par la pandémie de Covid-19.