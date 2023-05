Jimmy Butler marque 27 points, Miami bat Boston 111-105 pour prendre les devants 2-0 en finale de l’Est

BOSTON (AP) – Jimmy Butler a marqué 27 points, frappant une paire de seaux pour donner la tête au Heat après avoir effacé un déficit à deux chiffres au quatrième quart et Miami a battu Boston 111-105 vendredi soir pour prendre un 2-0 mener la finale de la Conférence Est.

Bam Adebayo a récolté 22 points, 17 rebonds et neuf passes décisives, et Caleb Martin est sorti du banc pour marquer 25 points pour Miami, huitième tête de série, qui a remporté deux fois à Boston pour gagner une chance de terminer le balayage à domicile.

Le match 3 est dimanche.

Jayson Tatum a récolté 34 points, 13 rebonds et huit passes décisives pour Boston. Mais la star des Celtics est allée 0 pour 3 avec deux revirements au quatrième quart, lorsque Boston a perdu une avance de 89-77 en route vers une deuxième défaite à domicile en trois nuits. Jaylen Brown a marqué 16 points sur un tir de 7 en 23; il est allé 1 pour 5 avec un chiffre d’affaires dans le dernier quart, lorsque Miami a battu Boston 36-22.

Les Celtics menaient par 11 au troisième quart et en ont fait une douzaine au début du quatrième. C’était une avance de 96-87 à Boston lorsque Butler a marqué, en affrontant Grant Williams avant de frapper le lancer franc pour terminer le jeu à trois points.

Butler a ricané à la tentative de Williams de le faire sortir de son jeu avec des mots, et après que Tatum ait raté de longue distance, Butler a conduit au panier pour en faire un match à quatre points.

Miami l’a effacé.

Miami traînait 98-96 lorsque Butler a été appelé pour une faute offensive, donnant un coup de pied à Marcus Smart après avoir atterri sur un 3 points manqué.

L’entraîneur de la chaleur Erik Spoelstra a défié, mais a perdu.

Butler a répondu.

Il a fait un 17 pieds pour égaliser 100, puis un court fadeaway pour donner l’avantage à Miami. Après que Max Strus ait effectué l’un des deux lancers francs, Adebayo a marqué sur un dunk de retour pour porter le score à 105-100 avec moins d’une minute à jouer.

Boston a utilisé une course de 21-2 pour transformer un déficit de huit points au premier quart en une avance de 11 points.

CONSEILS

Brown était 1 sur 7 au premier quart, lorsque Tatum a marqué 12. Derrick White, qui a fait un seul 3 points, était le seul joueur autre que Tatum à avoir marqué plus de 2 points dans le premier. … Adebayo et Butler ont chacun capté cinq rebonds au premier quart. … Lowry et Grant Williams ont fait une petite bousculade après que Williams ait commis une faute sur Adebayo avec neuf minutes à faire au deuxième quart, sans répercussions.

___

AP NBA : https://apnews.com/hub/NBA et https://twitter.com/AP_Sports

Jimmy Golen, l’Associated Press